باشگاه خبرنگاران جوان - مریم خسروانیان، داور بین‌المللی روئینگ ایران، با دعوت کنفدراسیون روئینگ آسیا به عنوان یکی از داوران رقابت‌های روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب شد.

کنفدراسیون روئینگ آسیا با ارسال دعوت‌نامه رسمی، مریم خسروانیان، داور بین‌المللی روئینگ ایران، را برای قضاوت در رقابت‌های روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا برگزید.

خسروانیان که از داوران باسابقه و دارای نشان بین‌المللی روئینگ ایران به شمار می‌رود، در جریان این رویداد معتبر قاره‌ای، مسئولیت قضاوت مسابقات را در کنار دیگر داوران برگزیده آسیا بر عهده خواهد داشت.

انتخاب این داور ایرانی از سوی کنفدراسیون روئینگ آسیا، بیانگر اعتماد این نهاد به توانمندی و تجربه داوران ایرانی و جایگاه رو به رشد داوری روئینگ کشور در عرصه بین‌المللی است.