سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدوم شدن دو نفر در آتش سوزی بازار کفاشان تبریز خبر داد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0\u0634\u0627\u062f\u06cc \u0646\u06cc\u0627 \u06af\u0641\u062a:\u062f\u0631 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0645\u063a\u0627\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0641\u0627\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u0646\u0641\u0631 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0633\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0639\u0644\u062a \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u06a9\u0647 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627