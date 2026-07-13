سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدوم شدن دو نفر در آتش سوزی بازار کفاشان تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شادی نیا گفت:در حادثه آتش سوزی مغازه‌ای در بازار کفاشان دو نفر مصدوم شدند که در محل حادثه به صورت سرپایی توسط اورژانس درمان شدند.

علت وقوع این حادثه که ظهر امروز اتفاق افتاد در حال بررسی است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

برچسب ها: وقوع آتش سوزی ، اورژانس 115
خبرهای مرتبط
۱۵ مصدوم در آتش سوزی یکی از مجتمع‌های مسکونی تبریز
مهار حریق انباری لوازم برقی در پاساژ شریعتی تبریز
آتش سوزی انفجار لوله گاز شهری مهار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
مهار آتش سوزی بازار کفاشان تبریز
دو مصدوم در آتش سوزی بازار کفاشان تبریز
تجهیز ۸۰ درصد نانوایی‌های هریس به سیستم دوگانه‌سوز
قلع وقمع ۳۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اسکو