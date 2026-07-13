در راستای توسعه تعاملات میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی، نشست همکاری های اقتصادی و علمی مدیران منتخب اجلاس آیتِک برگزار می شود

 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای توسعه تعاملات میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی، نشست همکاری های اقتصادی و علمی مدیران منتخب اجلاس آیتِک با پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، روز سه شنبه ۲۳ تیرماه برگزار می شود.

این نشست با حضور جمعی از مدیران، کارآفرینان، صنعتگران، فعالان اقتصادی و اعضای شورای علمی اجلاس آیتِک، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف بررسی ظرفیت های مشترک برای توسعه همکاری های علمی، فناورانه و اقتصادی، ایجاد بستر ارتباط میان شرکت های دانش بنیان، صنایع و سرمایه گذاران و همچنین حمایت از ایده های نوآورانه برگزار می شود.

در این نشست، راهکارهای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، توسعه اکوسیستم نوآوری، حمایت از شرکت های فناور و ایجاد فرصت های جدید همکاری میان فعالان اقتصادی و مراکز علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: صنعت ، بخش خصوصی
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