معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از جمع‌آوری ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در قالب مانور شناسایی مراکز غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجتبی حجتی‌مقدم معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با بیان اینکه این تجهیزات از سه مرکز غیرمجاز در شهر یزد کشف و جمع‌آوری شده است، گفت: این مانور با هدف صیانت از شبکه برق، جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق اجرا شد.

وی افزود: با احتساب این کشفیات، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و ۹۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان کشف و جمع‌آوری شده است.

حجتی‌مقدم با اشاره به تأثیر ماینر‌های غیرمجاز بر شبکه برق تصریح کرد: هر دستگاه ماینر معادل ۱۰ واحد مسکونی در ساعات اوج مصرف برق مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: بر این اساس، ۹۲ دستگاه ماینر کشف‌شده از ابتدای سال مصرفی به میزان ۹۲۰ واحد مسکونی را داشته‌اند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه برق، موجب افزایش بار شبکه، افت کیفیت برق و بروز خاموشی‌های ناخواسته می‌شود و مقابله با این پدیده با جدیت ادامه خواهد داشت.
منبع؛ شرکت توزیع برق استان یزد

برچسب ها: رمز ارز غیرمجاز ، دستگیری متخلفان ، ارز دیجیتال ، شرکت توزیع برق یزد ، کشف ماینرقاچاق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
میثم
۲۱:۵۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
هر ماینر 10 خانوار؟؟؟؟؟؟ مصرف هر ماینر حداکثر 3000 وات هست. میانگین کولر گازی 2000 وات و کولر آبی 1200 وات هست. مگر اینکه مصرف خانه های خالی طبق الگوی مصرف مشخصی شما باشد
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