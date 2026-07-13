معاون اجتماعی دادگستری خراسان جنوبی ضمن جرم‌ انگاری هرگونه مداخله در سقط غیرقانونی، از برخورد قاطع قضایی با فروشندگان دارو و فعالان این حوزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: به لحاظ حقوقی، جنین وجهه‌ای از انسانیت داشته و برای تعرض به جنین مجازات تعیین شده است؛ چه انسان بزرگ چه جنین، دیه دارد؛ برای سقط، حبس‌های طولانی و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

او افزود: تعرض به جنین می‌تواند عمدی و غیرعمدی باشد که حتی برای سقط جنین ناشی از تصادف، جرم‌انگاری صورت گرفته است.

زارع حسینی بیان کرد: رسالت ما در دادگستری صیانت است و با افرادی که در حوزه پزشکی در بحث حذف و سقط جنین فعالیت می‌کنند، برخورد جدی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: هر فردی که مداخله در امر سقط جنین داشته باشد، حتی اگر به اندازه معرفی دارو و افراد باشد، در حوزه مجازات قرار می‌گیرند.

او عنوان کرد: برای سقط مجاز، تیم‌هایی برای سقط درمانی و سلامتی مادر وجود دارد تا راحت‌تر از دوران بعد از سقط عبور کند.

زارع حسینی تصریح کرد: مراکز «نفس» برای افرادی که باروری ناخواسته دارند وجود دارد که می‌توانند به این مراکز مراجعه و تاب‌آوری خود در مقابل این موضوع را بالاتر ببرند و یا از حمایت‌های این مراکز بهره‌مند شوند تا نفس‌هایی که برای آینده به آن نیاز داریم را حفظ کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: پیشگیری برای ما از اهمیت بالاتری برخوردار است و توصیه ما به همه این است اگر با درخواست سقط مواجه شدند، فرد را به راه‌های قانونی پیشنهاد بدهند.

او گفت: همچنین از افراد می‌خواهیم فروشنده‌های دارو و یا فعالین در حوزه سقط را به مراجع قضایی معرفی کنند.

سقط عمدی، تهدیدی جدی برای سلامت جسمی و روانی مادران

مصطفوی مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: به ختم حیات جنین در زیر ۲۰ هفته، سقط گفته می‌شود؛ دسته‌بندی سقط شامل سقط‌های خودبه‌خودی در ماه‌های اول بارداری به دلیل اختلالات کروموزومی، سقط‌های القایی با مجوز پزشکی و سقط‌های القایی عمدی می‌شود.

او افزود: با توجه به تحقیقات، خانواده‌ها سه بحث اقتصادی، نامناسب بودن زمان بارداری و کافی دانستن تعداد فرزندان را علت سقط اعلام کردند، در حالی که هیچ فردی حق گرفتن حق ادامه حیات را ندارد.

مصطفوی بیان کرد: سقط عمدی جنین سلامتی فرد را بسیار زیاد تهدید کرده و عوارض جسمی ایجاد می‌کند؛ باقی ماندن بقایای جنین یا جفت در بدن مادر، سوراخ شدن رحم، خونریزی‌ها، ناباروری بعد از این عمل و عوارض روحی پیامد‌های سقط عمدی جنین است.

برچسب ها: سقط جنین ، برخورد قضایی
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