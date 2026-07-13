باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس فهرست بهروز شده تحریمها که در وبسایت دولت انگلیس منتشر شده است، این کشور تحریمهایی را علیه افسران GRU (اداره کل ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه) که گفته میشود در عملیات سایبری علیه انگلیس دست داشتهاند و علیه مرکز تحلیلی نظامی Rybar اعمال کرده است.
در مجموع، لندن فهرست تحریمهای ضد روسی خود را ۱۰ مورد افزایش داد و ۱۴ نام جدید به فهرست تحریمهای مربوط به امنیت سایبری اضافه کرد. شرکت Impulse نیز به فهرست تحریمها اضافه شد.
این محدودیتها که شامل ممنوعیت ورود به انگلیس و مسدود کردن داراییها در صورت یافتن هرگونه دارایی است، برای اعضای کارکنان Rybar نیز اعمال شد. دولت انگلیس ادعا میکند که مرکز رایبار، که در دسامبر ۲۰۲۵ به فهرست تحریمهای آن اضافه شد، در فعالیتهایی با هدف «بیثبات کردن اوکراین» دست دارد.
منبع: تاس