باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری‌های محلی گزارش دادند که یک هواپیما که گمان می‌رود متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان ایران باشد، در فرودگاه صنعا به زمین نشست.

شاهدان عینی گزارش دادند که یک هواپیمای ناشناس صبح امروز، دوشنبه، در فرودگاه بین‌المللی صنعا، فرود آمد، بدون اینکه هیچ اعلام رسمی هویت آن یا ماهیت پرواز را فاش کند.

به گفته شاهدان، این هواپیما ساعت ۹:۱۰ صبح به وقت محلی در صنعا، پایتخت یمن، طبق روال عادی فرودگاه به زمین نشست، مقامات مربوطه هنوز هیچ جزئیاتی در مورد آن اعلام نکردند.

فرود این هواپیما کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که یک هواپیمای متوسط ​​در حال فرود در فرودگاه صنعا مشاهده شد.

شایان‌ذکر است که یمن سالهاست از سوی ائتلاف عربی که عربستان در راس آن قرار دارد، محاصره هوایی شده است، با این حال هفته گذشته یک هواپیمای ایرانی برای انتقال شهروندان یمنی و آوردن هیئت اعزامی انصارالله به تهران برای شرکت در تشییع پیکر رهبر شهید، وارد فرودگاه صنعا شد.

منبع: عدن تایم