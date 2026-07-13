باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله گنجی، کارشناس مسائل سیاسی گفت: آمریکا به‌دنبال میان‌بر برای رسیدن به مذاکرات هسته‌ای بدون عمل به تعهدات قبلی است. ایران نیز در پاسخ، رفع محدودیت‌های فروش نفت، آزادسازی دارایی‌ها و تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز را پیش‌نیاز هرگونه مذاکره تعیین کرده است.

وی افزود: موضع مقتدرانه ایران، محصول دستاوردهای دفاعی کشور است. دشمن پس از شکست در تخریب زیرساخت‌های موشکی ایران علی‌رغم بمباران‌های سنگین، از نابودی قدرت نظامی ما ناامید شده و دریافته است که تداوم تنش، تنها برای خودشان هزینه‌ساز و بی‌نتیجه است.