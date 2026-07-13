باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات دستجات آزاد (ورودی به تست انتخابی تیم ملی اسکیت آقایان) تیرماه ۱۴۰۵ و با حضور ۱۰۰ مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی اسکیت برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها که در پیست آکادمی ملی اسکیت مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، امیر بهزادی بروجنی، محمد امین صمیمی فر، ایلیا برنده، امیرمهدی یاحقی و محمد سروش مهر به عنوان نفرات برتر به تیم ملی اسکیت سرعت دعوت شدند.

از بین این نفرات، بروجنی، صمیمی فر و برنده، صبح امروز ضمن حضور در معاینات پزشکی اولیه جهت امن بودن شرکت در آزمون‌های آمادگی جسمانی پیشرفته، در آزمون‌های آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک شرکت کردند.

گفتنی است اسکیت بازان اردونشین، آزمون‌های مذکور را در حضور حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون اسکیت

و کادرفنی این تیم انجام دادند.

گفتنی است اردو‌های آماده سازی تیم ملی اسکیت سرعت آقایان به منظور حضوری قدرتمند در مسابقات جهانی از ۱۰ مرداد سال جاری و با هدایت محمد آرزومند به عنوان سرمربی و محمد صالحی به عنوان مربی آغاز خواهد شد.

شایان ذکر است تیم ملی اسکیت بانوان اعزامی به رقابت‌های جهانی نیز صبح فردا در آزمون‌های مذکور حضور پیدا می‌کنند.

مسابقات جهانی اسکیت سرعت آقایان طی روز‌های ۱۵ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ و به میزبانی شهر آسانسیون پاراگوئه برگزار خواهد شد.