باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز گزارش داد که اروپا با وجود موفقیت در افزایش واردات از آمریکا و آسیا، افزایش تولید پالایشگاه‌ها و استفاده از ذخایر، در بحبوحه تنش‌های نظامی جدید در غرب آسیا، همچنان منطقه‌ای است که بیشترین خطر اختلال در تامین سوخت جت را دارد.

به گفته این آژانس، انگلیس، فرانسه و آلمان در نتیجه افزایش وابستگی خود به واردات سوخت جت از غرب آسیا از طریق تنگه هرمز، پس از تعطیلی تعدادی از پالایشگاه‌های اروپایی در دهه‌های اخیر، با خطرات بیشتری نسبت به دیگران مواجه هستند.

رویترز خاطرنشان کرد که شرکت Energy Aspects انتظار دارد در سه ماهه سوم سال، کمبود عرضه سوخت جت در اروپا حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز باشد، در حالی که در آمربکا و منطقه آسیا و اقیانوسیه مازاد عرضه وجود دارد.

او افزود که ذخایر اروپا در ابتدای ژوئن حدود ۳۸ میلیون بشکه بود، مقداری که برای پوشش کمتر از ۳۰ روز تقاضا کافی است، در مقایسه با ۹۹ میلیون بشکه در آمریکا، که بازار اروپا را به شکننده‌ترین بازار در میان بازارهای اصلی تبدیل می‌کند.

این آژانس به نقل از تحلیلگر ریستاد، نوشت که اگر شرایط فعلی ادامه یابد، کمبود عرضه می‌تواند تا ماه اوت ادامه یابد، در حالی که کمیسیون اروپا احتمال بدتر شدن بحران را تائید کرده و آمادگی خود را برای هماهنگی برداشت از ذخایر ملی در صورت لزوم اعلام کرده است.

رویترز خاطرنشان کرد که اروپا واردات سوخت جت خود را در ماه ژوئن به ۶۷۳۰۰۰ بشکه در روز افزایش داده است که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۵ است و علاوه بر افزایش تولید داخلی در تعدادی از پالایشگاه‌های اروپایی، به تامین‌کنندگان جدیدی از جمله آمریکا، نیجریه، کانادا، هند، کویت و کره جنوبی متکی است.

با وجود کاهش قیمت سوخت جت در شمال غربی اروپا به حدود ۱۳۳ دلار در هر بشکه، در مقایسه با بیش از ۲۱۵ دلار در پایان ماه مارس، این آژانس خاطرنشان کرد که تحلیلگران با توجه به ادامه تقاضای قوی و ظرفیت عملیاتی محدود خطوط هوایی، انتظار کاهش سریع قیمت بلیط هواپیما را ندارند.

منبع: المیادین