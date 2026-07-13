باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن حمایتی، از آغاز مرحلهای ثبتنام طرح «آشیان» در استانهای مختلف خبر داد و گفت: زمان دقیق آغاز ثبتنام هنوز نهایی نشده و پس از برنامهریزی و اطلاعرسانی رسمی اعلام خواهد شد.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن حمایتی، درباره زمان آغاز ثبتنام طرح «آشیان» اظهار کرد: در حال حاضر امکان اعلام زمان دقیق ثبتنام وجود ندارد، اما این موضوع در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی افزود: ثبتنام طرح آشیان به صورت مرحلهای انجام میشود و هر هفته سه استان وارد فرآیند ثبتنام خواهند شد.
فرهادزاده با اشاره به وضعیت استان تهران نیز گفت: ثبتنام متقاضیان در استان تهران نیز در برنامه قرار دارد و پیش از آغاز آن، اطلاعرسانی لازم به صورت رسمی انجام خواهد شد تا مردم از زمان و نحوه ثبتنام مطلع شوند.