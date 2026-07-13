باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از جنجالیترین تصمیمات تاریخ این رقابتها را به خود دید؛ جایی که محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، به حالت تعلیق درآمد و این بازیکن توانست در دیدار برابر بلژیک به میدان رود. همچنان ابهامات زیادی درباره نحوه اتخاذ این تصمیم وجود دارد و واکنشها به این تصمیم که شاید عجیبترین تصمیم در تاریخ جامهای جهانی بوده، ادامه دارد.
بالوگون در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل بوسنی و هرزگوین، پس از یک تکل شدید با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. اما کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) همه را غافلگیر کرد و به او اجازه داد در دیدار بعدی آمریکا برابر بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی به میدان برود؛ مسابقهای که آمریکا با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.
در همین حال دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعتراف کرد که برای متقاعد کردن اینفانتینو، رئیس فیفا، جهت لغو محرومیت بالوگون، با او تماس تلفنی گرفته است. فیفا نیز تصمیم خود را با استناد به ماده ۲۷ آییننامه انضباطی توجیه کرد؛ مادهای که اجازه میدهد مجازات انضباطی بهطور کامل یا جزئی به حالت تعلیق درآید، مشروط بر اینکه فرد محروم در یک دوره آزمایشی بین یک تا چهار سال قرار گیرد.
در تازهترین تحول، مارتین زیگلر، خبرنگار روزنامه Sunday Times، مدعی شد که تنها یک عضو از کمیته انضباطی ۱۸ نفره فیفا، بدون مشورت با سایر اعضا تصمیم به لغو محرومیت بالوگون گرفته است؛ فردی که بنا بر این گزارش، محمد الکمالی رئیس اماراتی کمیته انضباطی فیفا بوده است.
این روزنامه بریتانیایی همچنین نوشت که فیفا به پرسش درباره علت اتخاذ این تصمیم بهصورت یکجانبه از سوی الکمالی پاسخی نداده است. با این حال، تأکید شده که در بسیاری از پروندههای انضباطی تصمیمگیری توسط یک نفر انجام میشود و این مسئولیت معمولا بر عهده خورخه پالاسیو، نایبرئیس کلمبیایی کمیته، است. محمد الکمالی نیز تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است.
منبع: ایسنا