جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات تاریخ این رقابت‌ها را به خود دید؛ جایی که محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، به حالت تعلیق درآمد و این بازیکن توانست در دیدار برابر بلژیک به میدان رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات تاریخ این رقابت‌ها را به خود دید؛ جایی که محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، به حالت تعلیق درآمد و این بازیکن توانست در دیدار برابر بلژیک به میدان رود. همچنان ابهامات زیادی درباره نحوه اتخاذ این تصمیم وجود دارد و واکنش‌ها به این تصمیم که شاید عجیب‌ترین تصمیم در تاریخ جام‌های جهانی بوده، ادامه دارد.

بالوگون در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بوسنی و هرزگوین، پس از یک تکل شدید با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. اما کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) همه را غافلگیر کرد و به او اجازه داد در دیدار بعدی آمریکا برابر بلژیک در مرحله یک‌هشتم نهایی به میدان برود؛ مسابقه‌ای که آمریکا با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.

در همین حال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعتراف کرد که برای متقاعد کردن اینفانتینو، رئیس فیفا، جهت لغو محرومیت بالوگون، با او تماس تلفنی گرفته است. فیفا نیز تصمیم خود را با استناد به ماده ۲۷ آیین‌نامه انضباطی توجیه کرد؛ ماده‌ای که اجازه می‌دهد مجازات انضباطی به‌طور کامل یا جزئی به حالت تعلیق درآید، مشروط بر اینکه فرد محروم در یک دوره آزمایشی بین یک تا چهار سال قرار گیرد.

در تازه‌ترین تحول، مارتین زیگلر، خبرنگار روزنامه Sunday Times، مدعی شد که تنها یک عضو از کمیته انضباطی ۱۸ نفره فیفا، بدون مشورت با سایر اعضا تصمیم به لغو محرومیت بالوگون گرفته است؛ فردی که بنا بر این گزارش، محمد الکمالی رئیس اماراتی کمیته انضباطی فیفا بوده است.

این روزنامه بریتانیایی همچنین نوشت که فیفا به پرسش درباره علت اتخاذ این تصمیم به‌صورت یک‌جانبه از سوی الکمالی پاسخی نداده است. با این حال، تأکید شده که در بسیاری از پرونده‌های انضباطی تصمیم‌گیری توسط یک نفر انجام می‌شود و این مسئولیت معمولا بر عهده خورخه پالاسیو، نایب‌رئیس کلمبیایی کمیته، است. محمد الکمالی نیز تاکنون واکنشی به این ادعا‌ها نشان نداده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، جام جهانی 2026 ، تیم ملی فوتبال آمریکا
خبرهای مرتبط
راز مرگ ملی پوش آفریقای جنوبی/ از زندگی در جام جهانی تا مرگ در کیپ تاون
تماس ترامپ و لرزیدن صندلی اینفانتینو/ تحقیق پارلمان اروپا در مورد رئیس فدراسیون جهانی فوتبال
پشت پرده حذف مصر از جام جهانی؛ پای صهیونیست ها در میان بود
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
عکس‌های منتخب خبری جهان / ۲۱ تیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
داوری و فیفا با آرژانتین بود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
باغ وحشه چه تعجبی داره؟
۰
۶
پاسخ دادن
دروغ چپ و راست در اسرائیل؛ وقتی همه راه‌ها به جنگ می‌رسد
پنج اشتباه ترامپ در جنگ با حریفی که هنر جنگیدن داشت
سالمندان و تابستان؛ سرگرمی‌های سالم، سبک و ایمن
آخرین اخبار
دروغ چپ و راست در اسرائیل؛ وقتی همه راه‌ها به جنگ می‌رسد
پنج اشتباه ترامپ در جنگ با حریفی که هنر جنگیدن داشت
سالمندان و تابستان؛ سرگرمی‌های سالم، سبک و ایمن
چگونه یک چراغ راهنمایی، تاریخ فوتبال را زیر و زبر کرد؟
چرا برخی از افراد همیشه ناراضی هستند؟
علت سکوت فرقه اسماعیلیه در برابر توحش صهیونیست‌ها چیست؟
تجاوز به ایران؛ بزرگترین فاجعه‌ اقتصاد بین الملل از زمان جنگ جهانی دوم
در سایه‌سارِ حریمِ رباب (س)؛ هنرِ تبدیلِ رنج‌هایِ مادرانه به تربیتِ نسلِ مقاوم
از بی‌سیم‌چی‌های دیروز تا افسران سایبری امروز
آفتاب‌پرست واشنگتن؛ مردی که همیشه رنگ قدرت را گرفت
پشت پرده جنجالی‌ترین اتفاق جام جهانی
از «دستورکار آزادی» تا آتش هرمز؛ شکست رؤیای مهندسی خاورمیانه
جنگ چه چیز را در من عوض کرد؟
خاطرات رهبر شهید از ورود به میدان مبارزه با دستگاه ستم‌شاهی
ایران‌ ستیزانی که خوراک مور و مار شدند
آیا در تاریخ بشر دوره‌ای بدون جنگ وجود داشته است؟
حکم ازدواج مسلمان با غیرمسلمان چیست؟
روایت‌هایی از نویسندگان یمنی؛ وداعی به وسعت بشریت
درآمدزایی اینستاگرام از یک بازار سیاه
روایت شهادت و وداع با رهبری؛ از ابهام کودک تا آرامش خانواده
تلاقی قطر و رژیم صهیونیستی در معادله امنیت هواپیمای ترامپ
منطق شترمرغی بلای جان حکام عرب
افشای زندگی لاکچری اما مخفی خاخام‌های صهیونیست
راز زیلوهای آبی بیت رهبری؛ چرا فرش‌های نفیس هرگز پهن نشدند؟
هدیه دادن معاون رئیس‌جمهور آمریکا وسط بازار تهران
پیامِ فرا زمان-مکانِ رهبر انقلاب؛ معجزه دیپلماسی عمومی