فرمانده انتظامی بیضا از دستگیری قاتلی خبر داد که اقدام به سرقت طلاجات یک خانم میانسال کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اکبر کریمی فرمانده انتظامی بیضا اظهار کرد: در پی وقوع قتل خانمی ۵۵ ساله و متواری شدن قاتل از صحنه جرم در یکی از روستا‌های شهرستان بیضا، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او گفت: کارآگاهان پلیس شهرستان بیضا در صحنه حاضر و مطلع شدند که طلاجات مقتول سرقت شده و او به علت خفگی به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی بیضا افزود: ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی مطلع شدند که قاتل در بوشهر است و پس از گرفتن نیابت قضایی و با همکاری با کارکنان آن شهرستان، قاتل را دستگیر و یک قبضه اسلحه کلاش را نیز از او کشف کردند.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه قاتل ۳۵ ساله در بازجویی اولیه به قتل با همکاری دوستش اقرار کرد، ادامه داد: تلاش برای دستگیری همدست متهم ادامه دارد و قاتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: پلیس فارس