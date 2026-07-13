باشگاه خبرنگاران جوان - کریم مجرب در کارگاه آموزشی «نقش اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برون‌رفت از شرایط بحران» با محوریت مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از رشد ۵۰۰ درصدی صدور پروانه‌های تحقیق و توسعه واحد‌های صنعتی و نیز رشد ۵۰ درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته خبر داد.

او گفت: این موفقیت حاصل هم‌افزایی و همکاری مؤثر تمامی اجزای زیست‌بوم نوآوری استان از جمله پارک‌های علم و فناوری، فن‌بازار منطقه‌ای فارس، دانشگاه‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صمت، انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر نهاد‌های فعال است.

او با اشاره به نقش اداره‌کل صمت فارس در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان افزود: ارتباط نزدیک این اداره‌کل با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، زمینه ایجاد بستر‌های حمایتی، شبکه‌سازی و توسعه فعالیت‌های نوآورانه را فراهم کرده و موجب شتاب گرفتن روند رشد این شرکت‌ها شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برشمرد و اظهار داشت: انتخاب مشاور امور دانش‌بنیان، استقرار کارگزار ترویج معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ارائه مشاوره تخصصی به متقاضیان ارزیابی دانش‌بنیان، برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی، حمایت از رویداد‌های فناورانه، برگزاری نمایشگاه اکسپو و اختصاص فضای ویژه برای توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تأمین مالی شرکت‌های فناور و همچنین پشتیبانی از تشکیل نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) توسط شرکت کولر هوایی آبان، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

مجرب همچنین برگزاری کلینیک‌های سیار صنعت برای رفع چالش‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و همایش صنعتگران حامی پژوهش و فناوری را از دیگر برنامه‌های اثرگذار اداره‌کل صمت فارس عنوان کرد و گفت: مجموعه این اقدامات، نقش مهمی در تقویت زیست‌بوم فناوری و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان داشته است.

او با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان فارس تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در این شرکت‌ها اشتغال دارند و این مجموعه‌ها سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از ۵۰ میلیون دلار صادرات را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر جایگاه مهم اقتصاد دانش‌بنیان در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، می‌تواند ضمن افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، زمینه ارتقای بهره‌وری، توسعه همکاری صنعت و دانشگاه و تقویت توان رقابتی صنایع را فراهم کند و اداره‌کل صمت فارس این مسیر را با همکاری دستگاه‌های اجرایی هموار کرده است.

کارگاه آموزشی «نقش اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برون‌رفت از شرایط بحران» با محوریت مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به ریاست کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در سالن جلسات اداره‌کل صمت فارس برگزار شد.

این کارگاه با همکاری اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس، کارگزار ترویج معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و راهبر توسعه طرح اعتبار مالیاتی در مراکز علمی و فناوری کشور برگزار شد و با استقبال فعالان صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاهیان و پژوهشگران همراه بود.

در این دوره آموزشی، سرفصل‌هایی از جمله معرفی مزایا و سازوکار بهره‌گیری از مشوق‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تبیین ضمانت‌های اجرایی قانون و نقش ادارات امور مالیاتی در اجرای آن، تشریح اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع مواد ۱۱ و ۱۳، آشنایی با ظرفیت‌های همکاری صنعت و دانشگاه، معرفی اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و در پایان نیز نشست پرسش و پاسخ تخصصی برگزار شد.

منبع: صمت فارس