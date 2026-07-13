رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان گفت: با همت دستان توانمند محیط‌بانان و جوامع محلی چشمه سیاه‌کوه اردکان دوباره جاری شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید جلال موسوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان گفت: در گرمای طاقت‌فرسای تابستان امسال که خشکسالی‌های پیاپی، نفس حیات‌وحش را در مناطق کویری به شماره انداخته است، بارقه امیدی در منطقه حفاظت‌شده «سیاه‌کوه» درخشید.

طی روز‌های اخیر، عملیات مرمت، بهسازی و لایروبی یکی از چشمه‌های حیاتی این منطقه که به دلیل افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی و عقب‌نشینی محل آبدهی از دسترس حیات‌وحش خارج شده بود، با همتی مضاعف آغاز شد. نکته متمایز این عملیات، نه فقط تلاش خستگی‌ناپذیر محیط‌بانان دلسوز ما، بلکه نقش‌آفرینی ارزشمند جوامع محلی و دامداران منطقه است که دوشادوش حافظان طبیعت، برای سیراب کردن گونه‌های جانوری کویر پیش‌قدم شده‌اند.

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این اقدام فراتر از یک فعالیت عمرانی ساده، نمادی از پیوند عمیق فرهنگ بومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال میراث طبیعی استان یزد است. دامداران و جوامع محلی که خود حافظان سنتی این زیست‌بوم هستند، با درک شرایط بحرانی حیات‌وحش، با تمام توان در فرآیند بهسازی این چشمه مشارکت کرده‌اند.

در حال حاضر، عملیات اجرایی با جدیت تمام ادامه دارد تا با هدایت مسیر آب و ایجاد بستری مناسب برای آبشخور حیوانات، دغدغه دسترسی حیات‌وحش به منابع آبی در این روز‌های گرم مرتفع گردد.

امیدواریم این اقدام جهادی که با مشارکت داوطلبانه شکل گرفته است، بتواند ضمن کاهش تنش‌های محیطی برای گونه‌های ارزشمند منطقه سیاه‌کوه، الگویی موفق از مدیریت مشارکتی در حفاظت از حیات‌وحش باشد. بی‌تردید، تداوم این همدلی‌ها، سد محکمی در برابر آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از خشکسالی خواهد بود.

ما در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان، دست تمامی دوستداران طبیعت و اهالی بومی را که در این راه یاور محیط‌بانان ما بوده‌اند، به گرمی می‌فشاریم.

منبع؛ روابط عمومی محیط زیست

برچسب ها: سیاه کوه اردکان ، چشمه آبشخور ، محیط زیست ، حیات وحش
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