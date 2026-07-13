باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید ایران و خانواده ایشان در عراق در پاسخ به پرسشی درباره استقبال گسترده مردم این کشور از پیکرهای مطهر شهدا اظهار داشت: ما از مردم عراق دقیقاً همین انتظار را داشتیم؛ چراکه ملت عراق شناخت عمیق و دیرینهای از انقلاب اسلامی ایران، از امام راحل و همچنین از امام شهید ما دارند.
وی افزود: طبیعی بود که مردم عراق مشتاق باشند پیکر مطهر ایشان برای تشییع به سرزمین عراق و عتبات عالیات منتقل شود تا آنان نیز بتوانند دین محبت و ارادت خود را ادا کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و عراق تصریح کرد: از حیث محبت، علاقه و ارادت به امام شهید، هیچ تفاوتی میان مردم ایران و مردم عراق وجود ندارد. این محبت، ریشه در اعتقادات مشترک، تاریخ مشترک و آرمانهای مشترک دو ملت دارد و امروز این حقیقت در صحنههای باشکوه تشییع بهروشنی دیده شد.
منبع: تسنیم