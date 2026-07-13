در پى شهادت ٨ فلسطينى ديگر در نوار غزه آمار شهداى اين باريكه افزايش يافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت  غزه روز دوشنبه اعلام کرد که هشت فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر نقض آتش‌بس اسرائیل در نوار غزه شهيد شده‌اند و آمار شهدا  از اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳۲۳۱ نفر رسیده است.

در بیانیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده است که از روز یکشنبه ۳۲ نفر زخمی نیز به بیمارستان‌های این منطقه محصور منتقل شده‌اند که مجموع مجروحان در همین مدت را به ۱۷۳۶۸۶ نفر می‌رساند.

این وزارتخانه اعلام کرد از زمان آتش‌بس، حملات اسرائیل ۱۱۰۸ شهيد و ۳۵۷۸ زخمی برجای گذاشته است.

جنگ اسرائیل علیه غزه همچنین باعث ویرانی گسترده شده و حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده است.

منبع: آناتولى

برچسب ها: نوار غزه ، نقض آتش‌بس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
این آمارها رو بدین خدمت آقای گوترش تا محکوم کنه ، شاید خبر نداره 🤔
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