عیوضلو عضو هیئت مدیره سازمان بورس در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت: این ابزار‌ها برای افرادی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم هستند، بسیار مناسب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -   یکی از تازه‌ترین تحولات بازار سرمایه که از سال گذشته به‌طور جدی کلید خورده، تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی» است. این ابزار مالی جدید با هدف جذب منابع ارزی خرد و کلان مردم و هدایت آنها به سمت پروژه‌های مولد طراحی شده و به نظر می‌رسد قرار است پایانی بر مخاطرات نگهداری فیزیکی ارز در منازل باشد.

در ادامه عیوضلو عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص جایگاه این صندوق‌ها اظهار کرد: در بازار سرمایه سبد متنوعی از ابزار‌ها شامل صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی با انواع مختلف و صندوق‌های کالایی (نظیر طلا و محصولات کشاورزی) فعال هستند. صندوق‌های ارزی، آخرین حلقه از این زنجیره ابزار‌های مالی برای معرفی به عموم مردم محسوب می‌شوند.

او تاکید کرد: این ابزار‌ها برای افرادی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم هستند، بسیار مناسب است. از سوی دیگر، بخش بزرگی از طرح‌های صادرات‌محور کشور نیازمند تامین مالی ارزی هستند که امیدواریم این صندوق‌ها، هرچند در ابتدا با مبالغ کوچک، بتوانند در تامین مالی این طرح‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نقش‌آفرینی کنند.

اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه و استاد دانشگاه،  با اشاره به ورود نهاد‌های پولی به این حوزه گفت: موسسات مالی وابسته به بانک‌های کشور موافقت اصولی اولیه برای راه‌اندازی این صندوق‌ها را دریافت کرده‌اند. موفقیت در اجرای این پروژه می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای مسدود کردن مسیر سوداگری در بازار ارز ایجاد کند؛ بخش بزرگی از فعالان بازار ارز، هدفشان تنها حفظ قدرت خرید ریال در برابر دلار است. اگر این صندوق‌ها در اجرا موفق عمل کنند، تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه از بازار ارز جمع‌آوری شده و به سمت یک بستر قانونی، شفاف و تحت نظارت هدایت خواهد شد انتظار می‌رود با توسعه این صندوق‌ها، علاوه بر ایجاد امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران، مسیر جدیدی برای تامین مالی ارزی پروژه‌های زیرساختی و صادرات‌محور کشور گشوده شود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بازار سهام در دو راهی سودآوری و ریسک
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۸۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
از خروج نقدینگی تا کاهش ارزش معاملات در روز سرخ شاخص بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
۶۶ درصد مطالبات چایکاران واریز شد
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
آخرین اخبار
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور
۶۶ درصد مطالبات چایکاران واریز شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین
تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص کالا
آخرین وضعیت اختلال ۴ بانک
تولید یک هزار دستگاه مجموعه الکترونیکی خود روز
مرحله چهارم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان
اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو کشور است
دستور مدنی‌زاده به صندوق حوداث طبیعی/ جبران خسارت خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ در اولویت باشد
صندوق‌های ارزی؛ مسیر تازه حفظ ارزش پول و تامین مالی ارزی
هر هفته ثبت‌نام طرح آشیان در سه استان انجام خواهد شد + فیلم
اولین نشست همکاری های اقتصادی و مدیران ایتک برگزار می شود
جبران خسارت‌های ناشی از جنگ می‌بایست در اولویت صندوق بیمه حوادث ساختمان قرار گیرد
رفع تداخل حریم شهرهای اطراف تهران با تقسیمات کشوری/ گامی در راستای تمرکززدایی و ساماندهی مجموعه شهری
برق ادارات پرمصرف این هفته قطع می‌شود
۴ هفته حساس پیش‌رو صنعت برق است
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی
اصناف در انتظار بسته احیای کسب‌وکارها
نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی در اولویت بخش معادن است
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص حواشی اخیر در فضای مجازی
وزارت اقتصاد اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی را منتشر کرد
نرخ بلیت اتوبوس مرز‌های‌عراق در اربعین افزایش می‌یابد/ راه اندازی اتوبوس‌های مستقیم به کربلا