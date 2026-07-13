باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - یکی از تازهترین تحولات بازار سرمایه که از سال گذشته بهطور جدی کلید خورده، تاسیس «صندوقهای سرمایهگذاری ارزی» است. این ابزار مالی جدید با هدف جذب منابع ارزی خرد و کلان مردم و هدایت آنها به سمت پروژههای مولد طراحی شده و به نظر میرسد قرار است پایانی بر مخاطرات نگهداری فیزیکی ارز در منازل باشد.
در ادامه عیوضلو عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص جایگاه این صندوقها اظهار کرد: در بازار سرمایه سبد متنوعی از ابزارها شامل صندوقهای با درآمد ثابت، صندوقهای سهامی با انواع مختلف و صندوقهای کالایی (نظیر طلا و محصولات کشاورزی) فعال هستند. صندوقهای ارزی، آخرین حلقه از این زنجیره ابزارهای مالی برای معرفی به عموم مردم محسوب میشوند.
او تاکید کرد: این ابزارها برای افرادی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم هستند، بسیار مناسب است. از سوی دیگر، بخش بزرگی از طرحهای صادراتمحور کشور نیازمند تامین مالی ارزی هستند که امیدواریم این صندوقها، هرچند در ابتدا با مبالغ کوچک، بتوانند در تامین مالی این طرحها و جلب اعتماد سرمایهگذاران نقشآفرینی کنند.
اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه و استاد دانشگاه، با اشاره به ورود نهادهای پولی به این حوزه گفت: موسسات مالی وابسته به بانکهای کشور موافقت اصولی اولیه برای راهاندازی این صندوقها را دریافت کردهاند. موفقیت در اجرای این پروژه میتواند چشمانداز روشنی برای مسدود کردن مسیر سوداگری در بازار ارز ایجاد کند؛ بخش بزرگی از فعالان بازار ارز، هدفشان تنها حفظ قدرت خرید ریال در برابر دلار است. اگر این صندوقها در اجرا موفق عمل کنند، تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه از بازار ارز جمعآوری شده و به سمت یک بستر قانونی، شفاف و تحت نظارت هدایت خواهد شد انتظار میرود با توسعه این صندوقها، علاوه بر ایجاد امنیت خاطر برای سرمایهگذاران، مسیر جدیدی برای تامین مالی ارزی پروژههای زیرساختی و صادراتمحور کشور گشوده شود.