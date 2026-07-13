نشست شورای سیاست‌گذاری اطلس ملی با هدف تجمیع داده‌های پراکنده و ارائه تصویری جامع از وضعیت اجتماعی کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سید محمد بطحایی در نشست شورای سیاستگذاری اطلس ملی مسائل، آسیب‌های اجتماعی و جرائم که با حضور رؤسا و معاونین دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، گفت: این موج جدید از فعالیت‌ها در این حوزه که با هدف ارتقاء کمی و کیفی اطلس مذکور آغاز شده است، با استقبال چشمگیر دستگاه‌های اجرایی مواجه شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به مشکل تولید داده‌های پراکنده حوزه اجتماعی در دستگاه‌های مختلف کشور اظهار کرد: ارزش واقعی این داده‌ها زمانی تبلور می‌یابد که با تجمیع و تحلیل واقع‌بینانه، تصویری جامع از وضعیت اجتماعی کشور را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

وی این نشست را آغازگر مرحله نوینی در تهیه اطلس وضعیت اجتماعی کشور دانست و افزود: دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی، وزارت تعاون، سازمان بهزیستی کشور و سایر سازمان‌هایی که به نحوی در تولید داده‌های مرتبط با وضعیت اجتماعی مشارکت دارند، در این نشست حضور یافته و به بحث و تبادل نظر پرداختند و ملاحظات لازم در این خصوص ارائه شد.

بطحایی اظهار امیدواری کرد؛ با تداوم فعالیت کارگروه‌های تشکیل شده، داده‌های واقعی و معتبر در حوزه وضعیت اجتماعی در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته و تصمیمات اتخاذی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی و آموزشی، مبتنی بر شواهد عینی و مستند باشد.

وی با اشاره به حساسیت انتشار برخی داده‌ها به صورت خام در حوزه عمومی گفت: ماهیت برخی از این داده‌ها ایجاب می‌کند که بخشی از آنها در قالب شاخص‌ها و تحلیل‌های کارشناسی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، چرا که آگاهی مردم از روند وضعیت اجتماعی جامعه، امری بدیهی و حق ایشان است. با این حال، دسته دیگری از داده‌ها به دلایل مختلف از جمله ملاحظات مربوط به استاندارد‌های آماری و یا احتمال بروز تبعات منفی ناشی از انتشار، امکان عمومی شدن را ندارند. این محدودیت، مختص به کشور ما نبوده و در نظام‌های آماری جهانی نیز مرسوم است.

بطحایی با اشاره به اقدامات و فرایند‌های موازی در حوزه تولید آمار که به افزایش تناقضات در داده‌ها منجر می‌شود، گفت: ارائه داده‌های پالایش شده و تحلیلی به سیاست‌گذاران امری ضروری است. سیاستی که بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از تاب‌آوری جامعه، سطح سرمایه اجتماعی و سایر داده‌های حوزه اجتماعی، اتخاذ شود، قطعاً آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز با گسترش بی‌سابقه فضا‌های ارتباطی، پنهان‌سازی آمار و داده‌ها خود به ترویج اطلاعات نادرست منجر خواهد شد، افزود: این پروژه، یک کار مشترک بین دستگاهی است و وزارت کشور صرفاً در مقام هماهنگ‌کننده و تدوین‌کننده نهایی نقش ایفا می‌کند.

بطحایی با اشاره به مجلدات که در سازمان امور اجتماعی کشور در حوزه وضعیت اجتماعی کشور تدوین شده است، گفت: همکاران ما در مرکز رصد وزارت کشور، با تلاش و همکاری بی‌شائبه دستگاه‌های مختلف، موفق به تولید داده‌های معتبر در پیمایش‌ها و همچنین اطلس وضعیت اجتماعی شده‌اند. این داده‌ها، حتی در مقایسه با داده‌های مشابه، از اعتبار بالایی برخوردار بوده و نشان‌دهنده اثربخشی همکاری دستگاه‌ها در موضوعاتی است که می‌تواند محل اختلاف نظر کارشناسی باشد.

برچسب ها: اطلس اجتماعی ، سازمان امور اجتماعی
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