باشگاه خبرنگاران جوان- تستهای پزشکی بازیکنان منتخب تیم ملی بدمینتون، در راستای آغاز روند آمادهسازی برای حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی، در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این مرحله، نیما رستمپور، نماینده تیم ملی بدمینتون پسران از استان تهران و آیسان شوریده، نماینده تیم ملی بدمینتون دختران از استان زنجان، با حضور در آکادمی ملی المپیک، آزمایشها و ارزیابیهای تخصصی پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند.
این تستها با هدف بررسی آخرین وضعیت جسمانی و آمادگی پزشکی ورزشکاران، در چارچوب برنامههای آمادهسازی فدراسیون بدمینتون برای اعزام به بیستمین دوره بازیهای آسیایی انجام شد.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک استان آیچی و شهر ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد. این رقابتها از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود