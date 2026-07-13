باشگاه خبرنگاران جوان - مادری در دنیای امروز، دیگر تنها یک پیوند عاطفی یا یک مسئولیت خانوادگی نیست؛ مادری امروز به یک میدان نبردِ نامرئی تبدیل شده است. ما در عصرِ اطلاعات و ارتباطات زندگی می‌کنیم، جایی که هر مادر، خود را در محاصره‌ی هزاران توصیه، قضاوت، روش‌های تربیتی رنگارنگ و فشارهای اقتصادی و اجتماعی می‌بیند. در چنین فضایی، مادرانِ بسیاری احساس می‌کنند که در میانِ تلاطمِ انتظاراتِ جامعه و تغییراتِ سریعِ جهان، کمر خم کرده‌اند و توانِ انتقالِ باورها و ارزش‌ها به نسلِ بعد را از دست داده‌اند. اما اگر نگاهی به تاریخِ پرفراز و نشیبِ اهل‌بیت (ع) بیندازیم، الگویی درخشان و در عین حال به شدت زمینی و ملموس می‌یابیم که می‌تواند غبارِ خستگی را از چهره‌یِ مادریِ امروز بزداید. بانویی که از او سخن می‌گوییم، حضرت رباب بنت امرئ‌القیس است؛ کسی که نامش با صبوری، عزت و تربیتِ حماسه‌ساز گره خورده است.

برای درکِ عمقِ جایگاه حضرت رباب (س)، باید فراتر از تصویری که صرفاً در لحظاتِ سوگواری از او داریم، حرکت کنیم. رباب (س) پیش از آنکه نمادِ صبر در کربلا باشد، تربیت‌یافته‌یِ مکتبِ حسین (ع) و همسری است که در لحظه لحظه‌یِ زندگی‌اش، مفهومِ همراهی در مسیرِ حق را معنا کرد. وقتی از هنرِ تبدیلِ رنج به مقاومت سخن می‌گوییم، دقیقاً به همین نقطه اشاره داریم. بسیاری از ما در زندگیِ روزمره، کوچکترین ناملایمات را به مثابهِ یک شکستِ مطلق می‌بینیم؛ مثلاً وقتی فرزندمان دچارِ افت تحصیلی می‌شود، یا وقتی فشارهای اقتصادی، برنامه‌هایِ خانواده را به هم می‌ریزد، ما به جایِ مدیریتِ بحران، دچارِ فروپاشیِ درونی می‌شویم. اما حضرت رباب (س) در اوجِ مصیبتِ کربلا، وقتی عزیزترین و کوچکترین پاره‌یِ تنش، علی‌اصغر (ع)، را در راهِ آرمان‌هایِ الهی تقدیم کرد، نه تنها درهم ننشست، بلکه به جایگاهِ خیمه‌یِ خورشیدِ عاشورا، عظمتی بخشید که تا ابد باقی ماند. او این رنجِ جانکاه را به یک مسیرِ روشن برایِ تبیینِ حقانیتِ امامِ زمانِ خویش تبدیل کرد.

تفاوتِ مادریِ ربابی با مادریِ منفعل، در نوعِ نگاه به هدفِ تربیت است. در فرهنگِ مدرن، هدف از تربیت اغلب ساختنِ فرزندی است که در رقابت‌هایِ اجتماعی موفق باشد، شغلِ خوبی داشته باشد و آرامشِ ظاهری‌اش تضمین شود. اما در مکتبِ رباب (س)، هدفِ تربیت، ساختنِ شخصیتی است که در برابرِ باطل، استوار بایستد و در مسیرِ حقیقت، جانفشانی کند. این مادری، مادریِ مقاوم‌ساز است. مادری که می‌داند دنیایِ فرزندش پر از هجمه‌هایِ فکری و فرهنگی است، لذا به جایِ غرق کردنِ او در رفاهِ محض، به او قدرتِ تحلیل، عزتِ نفس و اتصال به منبعِ قدرتِ الهی را می‌آموزد. حضرت رباب (س) بعد از واقعه عاشورا، خانه‌یِ خویش را به کانونِ یادآوریِ پیامِ امام حسین (ع) تبدیل کرد. او با همین حضور و با همین گریه‌هایِ آگاهانه، به فرزندِ دیگرش، سکینه (س)، و به تمامِ زنانِ جامعه‌یِ آن روز آموخت که عزاداری، نباید صرفاً یک کنشِ عاطفیِ زودگذر باشد، بلکه باید به یک جریانِ فکری و اعتراضیِ مداوم تبدیل شود.

امروزه مادرانی که در مناطقِ بحران‌زده‌یِ جهان، مثل غزه یا لبنان، فرزندانِ خود را از دست می‌دهند اما همچنان با سری افراشته و روحیه‌ای پولادین، بر حقانیتِ آرمانِ خود تأکید می‌کنند، در واقع ادامه‌دهندگانِ مسیرِ حضرت رباب (س) هستند. این مادران، رنجِ از دست دادن را به مدالی برایِ مبارزه تبدیل کرده‌اند. آیا ما در فضایِ امنِ خانه‌هایمان نمی‌توانیم از این الگو درس بگیریم؟ وقتی مادری در ایرانِ امروز با تمامِ سختی‌ها و فشارهایِ موجود، سعی می‌کند فرزندش را با مفاهیمِ اصیلِ دینی، اخلاقی و حماسی آشنا کند، در واقع در حالِ تربیتِ همان نسلِ مقاومی است که دنیایِ فردا به آن نیاز دارد. ما نیاز داریم این صبرِ ربابی را در ابعادِ خرد و کلان زندگی‌مان جاری کنیم. صبرِ ربابی به معنایِ بی‌تفاوتی نیست؛ بلکه به معنایِ استقامت در مسیری است که به آن باور داریم.

یکی از نکاتِ کلیدی در تربیتِ نسلِ مقاوم، حضورِ فعالِ مادر در میدانِ احساساتِ فرزند است. حضرت رباب (س) در عینِ اینکه خود در اوجِ داغ بود، پیوندِ عاطفی‌اش را با امام زمانِ خویش و با فرزندانش حفظ کرد. او اجازه نداد تلخیِ مصیبت، کامِ اطرافیانش را از محبت و تربیت تهی کند. مادرِ امروز هم باید همین‌گونه باشد. اگر مادر در خانه مدام از مشکلات بنالد و فضایِ خانه را با ناامیدیِ سیاسی و اقتصادی پر کند، طبیعی است که فرزندی مأیوس و بی‌انگیزه تربیت شود. نسلِ مقاوم، در خانه‌ای تربیت می‌شود که مادر در آن، نمادِ امید است. مادر باید مانندِ کوه، تکیه‌گاهِ روحیِ فرزند باشد، نه اینکه خود اولین کسی باشد که در برابرِ طوفان‌ها وا می‌دهد. این یعنی مادر باید خودساخته باشد. تربیت، یک جریانِ یک‌سویه نیست که ما چیزی به فرزند بدهیم و تمام شود؛ تربیت، انتقالِ روحیه است. همان روحیه‌ای که در رباب (س) بود و به دخترش سکینه (س) منتقل شد تا او در دربارِ یزید، با چنان صلابتی سخن بگوید که لرزه بر اندامِ ظالمان بیفتد.

نکته‌یِ دیگری که در زندگیِ حضرت رباب (س) برجسته است، حیا و عزتِ نفسِ اوست. او در اوجِ سختی، حریمِ خود را حفظ کرد. این حیا، به معنایِ انزوا نیست، بلکه به معنایِ داشتنِ خطِ قرمزهایِ محکم در برابرِ فرهنگ‌هایِ مهاجم است. مادرِ ربابی به فرزندش یاد می‌دهد که ارزشِ او وابسته به تحسینِ دیگران نیست، بلکه وابسته به عمقِ ایمان و کرامتِ انسانیِ اوست. در دورانی که فضایِ مجازی به شدت بر ارزش‌گذاریِ ظاهری و سطحیِ فرزندانِ ما تأثیر گذاشته است، مادری که بتواند فرزندش را با ارزش‌هایِ درونی و باوقارِ مکتبِ اهل‌بیت آشنا کند، بزرگترین خدمت را به نسلِ آینده کرده است. ما باید به دخترانمان بیاموزیم که الگویِ آن‌ها نباید چهره‌هایِ پوشالیِ شبکه‌هایِ اجتماعی باشند؛ بلکه باید بانوانی باشند که در اوجِ مصیبت، شکوهِ انسانیت را حفظ کردند.

از سویِ دیگر، باید از افسانه‌سازیِ صرف دست برداریم و به لایه‌هایِ انسانیِ زندگیِ این بانوان توجه کنیم. حضرت رباب (س) یک انسانِ واقعی با احساساتِ واقعی بود. او مادری بود که داغِ فرزند دیده بود. اما تفاوتش در مدیریتِ این احساسات بود. ما هم باید بپذیریم که در مسیرِ مادری، خستگی، گریه و ناامیدی وجود دارد. این‌ها عیب نیستند. عیب آنجاست که این احساساتِ طبیعی، ما را از مسیرِ اصلیِ تربیت بازدارند. مادری که گریه می‌کند اما همچنان به آموزشِ فرزندش اهمیت می‌دهد، مادری که خسته است اما همچنان برایِ فرزندش وقت می‌گذارد، این مادر در حالِ تمرینِ استقامتِ ربابی است. ما باید یاد بگیریم که چگونه این احساسات را به کاتالیزوری برایِ رشد تبدیل کنیم. گریه‌یِ رباب (س) بعد از کربلا، یک گریه‌یِ عقیم نبود؛ یک گریه‌یِ سازنده بود که یادِ حسین (ع) را در قلبِ جامعه زنده نگه داشت.

در سطحِ جامعه‌شناختی، اگر نگاه کنیم، بسیاری از مشکلاتِ امروزِ جوانانِ ما ناشی از شکافِ نسلی است که به دلیلِ عدمِ انتقالِ درستِ ارزش‌ها ایجاد شده است. مادرانِ ما اگر بتوانند زبانِ این انتقال را عوض کنند و از روش‌هایِ سنتیِ اجباری به سمتِ روش‌هایِ اقناعی و عاطفیِ ربابی حرکت کنند، نتایجِ شگفت‌انگیزی خواهند گرفت. زبانِ حضرت رباب (س) در تربیت، زبانِ مهرِ مطلق بود؛ مهری که در عینِ لطافت، قاطعیتِ در اصول را داشت. او هیچ‌گاه از مسیرِ حق کوتاه نیامد. این همان چیزی است که ما نیاز داریم؛ مهربانیِ قاطع. مادری که با فرزندش دوست است، اما بر اصولِ اخلاقیِ خانه محکم ایستاده است. مادری که وقتی فرزندش دچارِ تزلزلِ اعتقادی می‌شود، به جایِ طرد کردنِ او، با صبر و حوصله و با تکیه بر استدلالِ قلبی، او را به آغوشِ خانواده بازمی‌گرداند.

باید توجه داشت که این مدلِ مادری، یک مدلِ تمام‌عیارِ سیاسی و اجتماعی نیز هست. زنی که در خانه، فرزندانی مقاوم، صبور و با بصیرت تربیت می‌کند، در واقع در حالِ ریختنِ پی‌هایِ یک تمدنِ قوی است. همان‌طور که می‌دانیم، تمدن‌ها از میانِ خانواده‌ها برمی‌خیزند. اگر خانواده‌ها متزلزل باشند، جامعه متزلزل خواهد بود. حضرت رباب (س) به ما یاد داد که حتی در شرایطی که حکومتِ ظلم بر سرِ کار است و تمامِ راه‌ها بسته به نظر می‌رسد، باز هم می‌توان کانونِ مقاومت را در خانه تشکیل داد. خانه‌یِ رباب (س) یک خانه‌یِ کوچک بود، اما دیوارهایش به وسعتِ تاریخِ اسلام نفوذ کرد. این قدرتِ یک مادرِ مؤمن است. ما نباید قدرتِ نفوذِ خودمان را دست‌کم بگیریم. هر مادری در خانه، یک رهبر است؛ رهبری که تربیتِ نسلِ آینده را بر عهده دارد.

در نهایت، بازخوانیِ زندگیِ حضرت رباب (س) یک تلنگرِ جدی به همه‌یِ مادرانی است که در پیچ‌وخم‌هایِ زندگیِ امروز، خود را گم کرده‌اند. او به ما نشان داد که رنج، پایانِ کار نیست، بلکه آغازِ یک بلوغِ بزرگتر است. اگر بتوانیم این نگاه را در خود نهادینه کنیم، آنگاه در مواجهه با هر مشکلی، به جایِ پرسیدنِ اینکه چرا این اتفاق برایِ من افتاد، از خود خواهیم پرسید که چگونه می‌توانم از این اتفاق برایِ رشدِ خودم و فرزندم استفاده کنم. این تغییرِ نگرش، کلیدِ تبدیلِ رنج به مقاومت است. مادری که این‌گونه می‌اندیشد، هرگز شکست نمی‌خورد، زیرا شکستِ واقعی را تنها در دوری از هدفِ متعالی می‌داند و رباب (س) به ما یاد داد که هدفِ متعالی، چیزی جز رضایتِ الهی و پایداری در راهِ حق نیست. این است سایه‌سارِ حریمِ رباب (س)؛ جایی که در آن، هر اشکی که از چشمِ مادری برایِ مصائبِ حق می‌چکد، دانه‌ای است برایِ روییدنِ نسلی که در طوفان‌هایِ آخرالزمانی، سست نخواهد شد و با افتخار، پرچمِ حق را به دستِ صاحبش خواهد رساند. این، هنرِ مادرانه‌ای است که ریشه در خاکِ کربلا دارد و ثمره‌اش، درختِ تناورِ مقاومت است که در هر نسلی، به شکلی تازه جوانه می‌زند.

منبع: خبر آنلاین