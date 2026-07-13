باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در واکنش به مطالبات والدین تعدادی از دانش آموزان در خصوص برگزاری امتحانات نهایی به صورت حضوری در شرایط کنونی تصریح کرد: با توجه به اینکه امتحانات نهایی به‌صورت هماهنگ و متمرکز در سراسر کشور اجرا می‌شود، تصمیم‌گیری برای لغو یا تغییر در نحوه برگزاری آن در صلاحیت یک استان نیست و هرگونه تصمیم جدید باید از سوی وزارت‌خانه و در سطح ملی ابلاغ شود.این اداره ضمن تأیید انتقال دغدغه‌های خانواده‌ها به وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد که بر اساس آخرین ابلاغیه‌های دریافتی و جمع‌بندی نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت، امتحانات نهایی در استان هرمزگان بدون تغییر و به‌صورت حضوری تداوم خواهد یافت.

در ۲۴ ساعت گذشته، وقوع انفجارهای متعدد در نقاط مختلف استان هرمزگان موجی از نگرانی و فشارهای روانی را میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان سال آخر به راه انداخته است. والدین دانش‌آموزان با اشاره به بی‌خوابی و شرایط روحی نامناسب فرزندانشان، خواستار تعویق یا تغییر شیوه برگزاری آزمون‌ها به مجازی شده‌اند تا عدالت آموزشی حفظ شود.