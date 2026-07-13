شهروندخبرنگار ما در شب‌های اقتدار و مقاومت فیلمی از حس و حال وفاداری مردم انقلابی بابل به رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد شبانه روز است که مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی خیابان‌ها را رها نکردند تا به دشمنان نشان دهند راه شهدا همیشه ادامه دارد و نظام مقدس جمهوری اسلامی همیشه جاودانه است. 
درهمین راستا مردم شهرستان بابل استان مازندران نیز در این گردهمایی بزرگ ملی شرکت کردند تا بار دیگر با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند. در این شب‌های اقتدار و مقاومت مردم همیشه در صحنه و انقلابی این شهرستان با حس و حال دلتنگی و غم انگیز به آقای شهید ایران قول دادند تا پای جای برای این مرز و بوم بایستند و خواستار انتقام خون شهدا شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مرتضی احمد پور - مازندران

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، تجمع ها
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