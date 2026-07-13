یک رسانه صهیونیستی نوشت که مقامات صهیونیست نگرانند تمرکز آمریکا بر تنگه هرمز، توجه واشنگتن را از برنامه هسته‌ای ایران منحرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه هاآرتص فاش کرد که سازمان‌های امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل به طور فزاینده‌ای نگران تمرکز آمریکا بر تنگه هرمز، به قیمت نادیده گرفتن برنامه هسته‌ای ایران، هستند.

این روزنامه به نقل از امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که تنش‌ها بین آمریکا و ایران احتمالا برای مدت طولانی از طریق دور‌های محدود تشدید تنش ادامه خواهد یافت.

این روزنامه اشاره کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل معتقد است که عدم تمایل ایران تاکنون برای حمله به اسرائیل به دلیل یک تصمیم استراتژیک با هدف محدود کردن رویارویی به آمریکا است و ایران تا زمانی که رژیم تروریستی اسرائیل به طور فعال و آشکار در حملات علیه آن شرکت نکند، اراضی اشغالی را هدف قرار نخواهد داد.

در مقابل، سازمان‌های امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل در مورد احتمال گسترش دامنه رویارویی به اراضی اشغالی در صورت افزایش فشار آمریکا بر ایران هشدار دادند، در حالی که برآورد‌ها نشان می‌داد ایران بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای خود را که در طول جنگ آسیب دیده بودند، تعمیر کرده است.

منبع: النشره

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اسراییل این جرثومه فساد به امید و اراده خداوند بزرگ خود بخود از بین رفتنی است حالا چه ایران به اون موشک بزنه و چه موشک نزنه .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
یقینا تنگه ایرانی ساحل ایرانی هرمز از همه چیز مهمتر و با الویت تر است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خدایا چرا این احمق ها نمی فهمند که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست ...
اگر ایران اراده کند بدون سلاح کشتارجمعی ممنوعه هم میتونه دشمن خودرا نابود کنه ...سران کشور ، ایران را با ترفند آمریکا و مسئولان معلوم الحال وارد ماجرا و تله ی مذاکره کردند ... وگرنه کار دشمن تمام بود .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حتما اینگونه خواهد بود
تنگه هرمز جزوی از ساحل ماست بیگانگان نباید اصلا هیچ گونه نقشی داشته باشند
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