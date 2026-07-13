باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه هاآرتص فاش کرد که سازمان‌های امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل به طور فزاینده‌ای نگران تمرکز آمریکا بر تنگه هرمز، به قیمت نادیده گرفتن برنامه هسته‌ای ایران، هستند.

این روزنامه به نقل از امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که تنش‌ها بین آمریکا و ایران احتمالا برای مدت طولانی از طریق دور‌های محدود تشدید تنش ادامه خواهد یافت.

این روزنامه اشاره کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل معتقد است که عدم تمایل ایران تاکنون برای حمله به اسرائیل به دلیل یک تصمیم استراتژیک با هدف محدود کردن رویارویی به آمریکا است و ایران تا زمانی که رژیم تروریستی اسرائیل به طور فعال و آشکار در حملات علیه آن شرکت نکند، اراضی اشغالی را هدف قرار نخواهد داد.

در مقابل، سازمان‌های امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل در مورد احتمال گسترش دامنه رویارویی به اراضی اشغالی در صورت افزایش فشار آمریکا بر ایران هشدار دادند، در حالی که برآورد‌ها نشان می‌داد ایران بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای خود را که در طول جنگ آسیب دیده بودند، تعمیر کرده است.

منبع: النشره