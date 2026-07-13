معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با تشریح روند معاینات استطاعت جسمانی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶، از آغاز زودهنگام این فرآیند، ارسال پیامک معرفی پزشکان معتمد، تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای تمامی متقاضیان و ادامه ارزیابی پزشکان و کادر درمان حج در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی‌اکبر جنگجو با اشاره به اینکه فرآیند ارزیابی متقاضیان حضور در کادر درمان حج تمتع ۱۴۰۶ در قالب هشت منطقه کشور در حال انجام است، اظهار کرد: تاکنون گروه‌های ارزیابی به سه منطقه اعزام شده‌اند و روند بررسی پزشکان و سایر نیرو‌های درمانی از نزدیک انجام شده است. در این ارزیابی‌ها، مدارک تخصصی، سوابق حرفه‌ای، توانمندی‌های علمی، استطاعت جسمانی، آشنایی با احکام حج و عملکرد افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از پایان ارزیابی‌ها، کادر درمان نهایی حج تمتع ۱۴۰۶ معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه امسال فرآیند معاینات استطاعت جسمانی زائران زودتر از سنوات گذشته آغاز شده است، افزود: دارندگان قبوض واجد شرایط پس از ثبت اعلام آمادگی در سامانه «حج من»، پیامکی از سرشماره ۱۰۰۰۷۷۷۸ مرکز پزشکی حج و زیارت دریافت می‌کنند که در آن لینک معرفی پزشکان معتمد، آدرس مطب و شماره تماس آنان درج شده است. متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط و محل سکونت خود، پزشک معتمد را انتخاب کنند، اما پس از ثبت این انتخاب، تا پایان فرآیند استطاعت جسمانی امکان تغییر پزشک وجود نخواهد داشت؛ از این رو لازم است در انتخاب شهرستان مورد نظر دقت کافی داشته باشند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر اینکه انجام آزمایش‌های مورد نیاز پیش از مراجعه به پزشک الزامی است، گفت: متقاضیان باید متناسب با سن و شرایط جسمانی خود، آزمایش‌های تعیین‌شده در اطلاعیه را انجام داده و سپس همراه با نتایج آن به پزشک معتمد مراجعه کنند. پزشک نیز حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نظر خود را درباره استطاعت جسمانی اعلام می‌کند و در صورت نیاز به بررسی در کمیسیون پزشکی، این فرآیند حداکثر ظرف ۱۴ روز به طول خواهد انجامید.

جنگجو با اشاره به تشکیل پرونده سلامت برای تمامی متقاضیان اظهار کرد: پس از انجام معاینات، وضعیت جسمانی افراد در قالب سه سطح سبز، زرد و قرمز ثبت می‌شود تا خدمات پزشکی، مراقبت‌ها و برنامه‌ریزی‌های بعدی متناسب با شرایط هر زائر انجام گیرد. همچنین برای افرادی که نیازمند بررسی بیشتر باشند، ارزیابی مجدد در مراحل بعدی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مرکز پزشکی حج و زیارت در کنار انجام معاینات، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای ویژه‌ای را نیز برای زائران پیش‌بینی کرده است تا متقاضیان در ماه‌های باقی‌مانده تا اعزام، توصیه‌های پزشکی لازم را برای حفظ سلامت، کنترل بیماری‌های زمینه‌ای و ارتقای آمادگی جسمانی دریافت کنند و با شرایط مناسب‌تری عازم سرزمین وحی شوند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین از توسعه خدمات تخصصی بانوان در حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بیش از نیمی از زائران حج را بانوان تشکیل می‌دهند، تعداد متخصصان حوزه زنان از دو نفر به هفت نفر افزایش یافته است. این متخصصان علاوه بر ارائه خدمات درمانی در موسم حج، پیش از اعزام نیز با ارائه مشاوره‌های تخصصی، به کاهش اضطراب بانوان و پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو‌ها کمک خواهند کرد.

برچسب ها: زائران حج ، سازمان حج و زیارت
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