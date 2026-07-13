باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) نقشه جامع محل برگزاری مسابقات بازی‌های پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰ را در نشستی به میزبانی شهر بن آلمان، به تصویب رساند. طرح جدید محل برگزاری مسابقات بر پایه سه منطقه رقابتی طراحی شده و پیست‌های مشهور اسکی در آلپ فرانسه را با شهر تاریخی لیون پیوند می‌دهد.

کمیته برگزاری بازی‌های آلپ ۲۰۳۰ از جولای ۲۰۲۵ بازنگری در برنامه اولیه محل برگزاری مسابقات را که نخستین بار در پرونده نامزدی سال ۲۰۲۴ ارائه شده بود، آغاز کرد.

این بازنگری با بهره‌گیری از تجربیات بازی‌های میلان-کورتینا ۲۰۲۶ و همچنین در مشورت با کمیته بین‌المللی پارالمپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی، نهاد‌های دولتی و کمیته ملی پارالمپیک فرانسه انجام شد تا فرصت‌ها و چالش‌های طرح اولیه به‌دقت بررسی شود.

هدف از این بازنگری، بهبود تجربه ورزشکاران، تسهیل حضور و جابه‌جایی خانواده بازی‌ها و کاهش پیچیدگی‌های اجرایی عنوان شده است.

بر اساس نقشه جدید، مسابقات بازی‌های پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰ در سه منطقه رقابتی برگزار خواهد شد:

منطقه رقابتی اوت-ساووآ

رقابت‌های پارابیاتلون و پارااسکی صحرانوردی در مرکز نوردیک «لا کلوزا» برگزار می‌شود. این مجموعه در ارتفاعی حدود ۵۰۰ متر بالاتر از محل پیشنهادی اولیه قرار دارد و امکان استفاده از زیرساخت‌های المپیکی و برگزاری متمرکز این دو رشته را فراهم می‌کند.

منطقه رقابتی ساووآ

مسابقات پاراآلپاین در مرکز پاراآلپاین کورشول و رقابت‌های پاراسنوبرد در مرکز اسنوبرد کورشول برگزار خواهد شد. برگزاری این دو رشته در یک منطقه، ضمن افزایش بهره‌وری عملیاتی، شرایطی ایده‌آل را در یکی از شناخته‌شده‌ترین پیست‌های اسکی فرانسه فراهم می‌کند.

منطقه رقابتی لیون

رقابت‌های پاراهوکی روی یخ و ویلچر کرلینگ در مرکز نمایشگاهی «یورکسپو» در شهر لیون برگزار خواهد شد. این مجموعه با برخورداری از شبکه حمل‌ونقل عمومی دسترس‌پذیر، امکان برگزاری دو رشته در یک محل و استفاده از ظرفیت‌های مشترک اجرایی را فراهم می‌کند.

کالین رن، مدیر اجرایی بازی‌های پارالمپیک در IPC، اعلام کرد این نقشه جدید با کاهش چالش‌های لجستیکی و متمرکزتر شدن محل برگزاری مسابقات، تجربه بهتری را به‌ویژه برای ورزشکاران رقم خواهد زد.

ادگار گروسپیرون، رئیس کمیته برگزاری آلپ ۲۰۳۰ نیز تأکید کرد که این طرح با هدف برگزاری بازی‌هایی فشرده، کارآمد و ورزشکارمحور طراحی شده و بابهینه‌سازی جابه‌جایی‌ها و استفاده از بهترین امکانات، شرایطی ایده‌آل برای رقابت ورزشکاران فراهم خواهد کرد.

بازی‌های پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰ از اول تا دهم مارس ۲۰۳۰ برگزار خواهد شد.