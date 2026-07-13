باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی قهرمانی گفت: پس از طی مراحل دادرسی، حکم محکومیت قطعی افشین بادپروا یکی از سرشبکه‌های شاخص و اصلی پرونده‌های متشکله با موضوع قاچاق سوخت در بندر کلاهی شهرستان میناب صادر شده است.

به گفته وی، با تصمیم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان حکم محکومیت قطعی قاچاقچی مذکور صادر و نامبرده به حبس و پرداخت بیش از هزار و 200 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: این قاچاقچی ضمن ایجاد مجموعه‌ای از انبارها و مخازن بزرگ سوخت در بندر کلاهی و تشکیل شبکه‌ای از قاچاقچیان، اقدام به فروش سوخت‌های قاچاق کرده و در حالی که قصد خروج از کشور را داشت با صدور دستور قضایی بازداشت شد.

رییس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بیش از هشت میلیون لیتر سوخت و سرمایه ملی توسط این شخص قاچاق شده است و در راستای الزام تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها جزئیات محکومیت منتشر می‌شود.

قهرمانی تصریح کرد: بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، متهم افشین بادپروا فرزند کیدی بابت اتهام مباشرت در قاچاق کالای یارانه‌ای (نفت گاز) به میزان ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۷۶۰ لیتر به تحمل حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جمعاً ۱۲ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۳۶۸ هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است.

منبع: دادگستری هرمزگان