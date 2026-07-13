درپی حمله هوایی عربستان به فرودگاه صنعا، نیرو‌های یمنی تاکید کردند که دوره آتش‌بس پایان یافته و عربستان باید منتظر عواقب کار خود باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه اعلام کرد که حمله هوایی عربستان به فرودگاه صنعا، پایان مرحله کاهش تنش است.

سرتیپ یحیی سریع اظهار داشت که «در یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و ناعادلانه، دشمن جنایتکار سعودی فرودگاه بین‌المللی صنعا را با تعدادی حمله هوایی هدف قرار داد. تجاوز سعودی به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داده است و باید عواقب تجاوز خود را تحمل کند.»

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تایید کرد که «تجاوز سعودی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.»

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه یمن اظهار داشت که «رژیم جنایتکار سعودی به فرودگاه صنعا حمله کرده و بدین ترتیب به مرحله کاهش تنش و آتش‌بس پایان داده است.» و خاطرنشان کرد که «رژیم سعودی آغاز جنگ را اعلام کرده و باید مسئولیت کامل این اقدام و هرگونه عواقب این اقدام جنایتکارانه را بر عهده بگیرد.»

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعا افزود: «رژیم جنایتکار سعودی در طول سال‌های گذشته برای تشدید محاصره و جنگ اقتصادی همه‌جانبه تلاش کرده است تا فرزندان ملت یمن را در خدمت صهیونیست‌ها به زانو درآورد.»

این وزارتخانه تاکید کرد که «به یاری خدا مرحله جدیدی برای به دست آوردن حقوقمان به طور کامل و بدون هیچ گونه کاهشی آغاز خواهد شد و رژیم سعودی متوجه خواهد شد که خود را در یک مخمصه بزرگ استراتژیک قرار داده است و در نتیجه هزینه سنگینی خواهد پرداخت.»

منبع: آر تی

برچسب ها: فرودگاه صنعا ، حمله به یمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۷:۲۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حتما پاسخ گستاخی عربستان را به شدت بدهید.....انشاءالله خدا یاورتان
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
کشورهای که با یانکیها و صهیونها رفیق هستند حتی اگر آنچنان وابستگی از لحاظ اقتصادی و سیاسی با آنها هم نداشته باشند همین رفاقت با حرامیان یانکی صهیونی خود بیانگر آن است که در خیلی از اهداف خباثت آمیزشان اشتراکاتی دارند باید حسابی مراقب تحرکات این دنیاطلبان فاسد بود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
فرودگاههای مهم عربستان در ریاض و ... را در هم بکوبید و آرامکو را نابود کنید . باید حملات سنگین و غافلگیرانه انجام داد
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۶:۲۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
یمن باید منابع نفتی عربستان رو بزنه ، این کار هم به نفع ما هستش هم یمن
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۶:۲۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مرگ بر بریتانیا!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
الان بهترین زمان برای بستن باب المنداب هست
۱
۰
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