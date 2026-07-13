باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه اعلام کرد که حمله هوایی عربستان به فرودگاه صنعا، پایان مرحله کاهش تنش است.

سرتیپ یحیی سریع اظهار داشت که «در یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و ناعادلانه، دشمن جنایتکار سعودی فرودگاه بین‌المللی صنعا را با تعدادی حمله هوایی هدف قرار داد. تجاوز سعودی به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داده است و باید عواقب تجاوز خود را تحمل کند.»

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تایید کرد که «تجاوز سعودی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.»

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه یمن اظهار داشت که «رژیم جنایتکار سعودی به فرودگاه صنعا حمله کرده و بدین ترتیب به مرحله کاهش تنش و آتش‌بس پایان داده است.» و خاطرنشان کرد که «رژیم سعودی آغاز جنگ را اعلام کرده و باید مسئولیت کامل این اقدام و هرگونه عواقب این اقدام جنایتکارانه را بر عهده بگیرد.»

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعا افزود: «رژیم جنایتکار سعودی در طول سال‌های گذشته برای تشدید محاصره و جنگ اقتصادی همه‌جانبه تلاش کرده است تا فرزندان ملت یمن را در خدمت صهیونیست‌ها به زانو درآورد.»

این وزارتخانه تاکید کرد که «به یاری خدا مرحله جدیدی برای به دست آوردن حقوقمان به طور کامل و بدون هیچ گونه کاهشی آغاز خواهد شد و رژیم سعودی متوجه خواهد شد که خود را در یک مخمصه بزرگ استراتژیک قرار داده است و در نتیجه هزینه سنگینی خواهد پرداخت.»

منبع: آر تی