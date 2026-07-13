وزیر امور اقتصادی و دارایی از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست در سال جاری تمرکز اصلی خود را در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بر جبران خسارت‌های ناشی از جنگ قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده در جلسه سالانه هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اظهار داشت: در بُعد مسئولیت‌های اجتماعی، خواسته من این است که امسال پرداخت‌های صندوق، به صورت حداکثری به جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ اختصاص یابد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت متبوع و بیمه مرکزی بر اجرای این امر، تصریح‌کرد: این موضوع کاملا با حوزه کاری صندوق بیمه حوادث طبیعی مرتبط است و بهترین کار فرهنگی و تبلیغی از نظر من همین است که از مردم آسیب‌دیده در جنگ، حمایت کنیم.

وی از هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست در حوزه سرمایه گذاری‌ها ورود جدی‌تری به بحث اوراق دولتی داشته باشد و در این رابطه گفت: با توجه به کم ریسک بودن سرمایه گذاری در اوراق دولت و نیز وجود مجوز‌های قانونی برای این کار، سهم اوراق دولتی در سرمایه گذاری‌ها باید حداکثری شود.

مدنی‌زاده گفت: صندوق در سال گذشته رقم خوبی برای این امر اختصاص داده، اما این رقم در سال جاری باید افزایش بیشتری داشته باشد؛ زیرا اوراق دولتی بسیار نقد است و در صورت نیاز به منابع، به راحتی می‌توانید آن را نقد کنید.

مدنی‌زاده با اشاره به اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و تاکید بر اولویت این موضوع در برنامه‌های آتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، گفت: این امر به ویژه با توجه به حمله‌های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور باید در دستور کار جدی شما قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در اداره امور و خدمات‌دهی به آسیب‌دیدگان توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیان‌داشت: شما عملا در بسیاری از کارهایتان می‌توانید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، از جمله ارزیابی خسارت و موارد دیگر که انتظار می‌رود حتما در گزارش سال آینده شما وجود داشته باشد.

وی بر تقویت زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: این امر بویژه با توجه به حمله‌های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور، باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

مدنی‌زاده در خصوص وصول مطالبات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز متذکر شد: باید به نحوی عمل شود که در سال آینده نسبت مطالبات «مانده» شما به کل ترازنامه به زیر ۱۰ درصد و سال بعدتر به ۵ درصد کاهش یابد.

شاخص «نرخ بازده سرمایه‌گذاری» صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد در این جلسه بود. وی از هیأت امنای صندوق خواست با همکاری بیمه مرکزی چارچوبی برای این امر طراحی کنند به نحوی که کفِ نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به مراتب بالاتر از رقم فعلی قرار گیرد.

وی با اشاره به گزارش هیأت مدیره در خصوص کاهش فرآیند جبران خسارت از ۱۶ به ۱۳ روز در سال ۱۴۰۴، خواستار کاهش این دوره زمانی به حداکثر ۳ روز تا پایان سال جاری شد و همچنین از عملکرد خوب این صندوق در سال گذشته قدردانی کرد.

گفتنی است در جلسه سالانه هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که امروز به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ بررسی و با اظهار نظر مقبول حسابرس و بدون بند حسابرسی به صورت مطلوب تایید شد.

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، جنگ
خبرهای مرتبط
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
سرپرست جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد صحت ندارد
وام مسکن روستایی ۵۰۰ میلیون تومان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
آقای وزیر : بانک ملی 2ماه است که سود ( سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت ) مردم را نداده است و هیچکس هم در شعب بانک ملی پاسخگوی مردم نیست . تمام امورات زندگی مان از همین سودناچیزی که می گرفتیم می گذرد . چرا کاری نمی کنید ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
۶۶ درصد مطالبات چایکاران واریز شد
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
آخرین اخبار
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور
۶۶ درصد مطالبات چایکاران واریز شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین
تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص کالا
آخرین وضعیت اختلال ۴ بانک
تولید یک هزار دستگاه مجموعه الکترونیکی خود روز
مرحله چهارم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان
اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو کشور است
دستور مدنی‌زاده به صندوق حوداث طبیعی/ جبران خسارت خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ در اولویت باشد
صندوق‌های ارزی؛ مسیر تازه حفظ ارزش پول و تامین مالی ارزی
هر هفته ثبت‌نام طرح آشیان در سه استان انجام خواهد شد + فیلم
اولین نشست همکاری های اقتصادی و مدیران ایتک برگزار می شود
جبران خسارت‌های ناشی از جنگ می‌بایست در اولویت صندوق بیمه حوادث ساختمان قرار گیرد
رفع تداخل حریم شهرهای اطراف تهران با تقسیمات کشوری/ گامی در راستای تمرکززدایی و ساماندهی مجموعه شهری
برق ادارات پرمصرف این هفته قطع می‌شود
۴ هفته حساس پیش‌رو صنعت برق است
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی
اصناف در انتظار بسته احیای کسب‌وکارها
نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی در اولویت بخش معادن است
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص حواشی اخیر در فضای مجازی
وزارت اقتصاد اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی را منتشر کرد
نرخ بلیت اتوبوس مرز‌های‌عراق در اربعین افزایش می‌یابد/ راه اندازی اتوبوس‌های مستقیم به کربلا