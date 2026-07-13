سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو انتشار خبری به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در برخی رسانه‌ها با عنوان «کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق ماهانه مستمری‌بگیران و بازنشستگان» که به دنبال سخنان مطرح شده در نشست خبری روز گذشته دکتر سالاری با رسانه‌ها منتشر شد؛ روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی خبر منتشر شده را صحیح ندانسته و توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرد:

۱- همانطور که در فیلم موجود در رسانه‎‌ها و آرشیو پخش زنده از نشست خبری مذکور قابل مشاهده است؛ این بخش از سخنان مدیرعامل سازمان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص زمان پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان است که دلایل عدم تعیین تاریخ معین برای این پرداخت تشریح می‌شود.

با عنایت به اینکه مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی سازمان از خرداد ماه با احکام جدید و اعمال افزایش حقوق سالیانه و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی پرداخت شده است و پرداخت معوقات مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ در تعهد سازمان می‌باشد که مجموع این مبلغ به میزان حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان نیازمند تأمین منابع مالی لازم بوده و سازمان ضمن پذیرش مطالبه به‌حق و درست مستمری‌بگیران در شرایط اقتصادی و معیشتی کنونی، در تلاش است تا از روش‌ها و ظرفیت‌های مختلف، مبلغ مذکور را تأمین و پرداخت کند.

۲- علی رغم آن‌که سازمان‌ تأمین اجتماعی مشخصا در یک ساله اخیر و متاثر از شرایط خاص جنگ ۱۲ روزه در خردادماه و جنگ رمضان و آسیب به صنایع، کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای اقتصادی و شرایط خاص کشور که منجر به کاهش وصول حق بیمه و منابع نقدینگی سازمان نسبت به تعهدات و پرداخت مالی غیرقابل تعویق و توقف (بویژه مستمری و هزینه‌های درمانی) شده است؛ اما همواره ارائه خدمات بیمه‌ای، مالی و درمانی و بطور مشخص پرداخت حقوق به بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان با مبلغ ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان صرفا برای پرداخت حقوق و مستمری (معادل پنجاه درصد بودجه ماهانه جاری کل کشور) با وقفه یا اختلال مواجه نشده است.

۳- اگرچه سازمان ماهانه تلاش می‌کند تعهدات خود را از منابع درآمدی و نقدینگی حاصل از وصول حق بیمه -که درآمد اصلی، غالب و نقدی سازمان است- تأمین نمایند اما هر ماهه بخشی از فاصله درآمد/هزینه ماهانه خود را با استفاده از ابزارهای مالی از جمله تسهیلات بانکی جبران می‌کند و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سنتی و نوین در تامین منابع مالی مورد نیاز، استفاده از ظرفیت‌های متعددی نظیر توکنایز برای تهاتر آنی مطالبات با بدهی‌ها، روش‌های اوراق گام، برات و سفته الکترونیک، گواهی اوراق، وصول و فروش اوراق مالی و دارایی (بابت پرداخت وصول مطالبات سازمان از دولت) و... کاستی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کند.

لذا همانطور که تاکنون عملکرد سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با بیش از هفتاد سال سابقه به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ثابت کرده است، ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری و اجرای اقدامات و طرح‌های اصلاحی در حوزه قوانین، مقررات و سازوکارهای اجرایی مرتبط با سازمان به منظور ارتقای خدمت‌رسانی و عملکردی سازمان و پویایی و پایدار منابع این صندوق مبتنی بر حق‌الناس و مشارکت بین نسلی؛ تاکید می‌شود که هیچ گونه اختلال و توقفی در پایداری ارائه خدمات مالی، بیمه‌ای و درمانی به جمعیت حدودا پنجاه میلیون نفری تحت پوشش بویژه مستمری بگیران و بازنشستگان وجود ندارد.  

برچسب ها: تامین اجتماعی ، اطلاعیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
چرا سازمان تامین اجتماعی اعلام نمی‌کند حقوق این ماه تیر را چه زمانی میدهد اجاره خانه ام عقب افتاده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خدا شفاتون دهد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
باسلام و احترام لطفاً معوقات فروردین و اردیبهشت ماه و حقوق تیرماه واریز کنید که خیلی مشکل داریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
پس شرکتهای شستا درآمدی ندارند که بخوان از مردم بیمه بگیرند و به بازنشستگان بدهند
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
دروغ دروغ دروغ
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درمورد افزایش حقوق قشر بازنشسته باتوجه به تورم رسیدگی شود
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اینهمه حرف زد ولی آخر مشخص نشد چه زمانی پرداخت می کنند.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتمایی مگر درامدش فقط وصول حق بیمه است که این همه دروغ تحویلمان می دهد ان شرکتهایی که با پول بیمه شدگان در اختیار تامین اجتمایی است و درامدهای کلان دارد و حق بیمه شدگان است پولش کجا می رود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
چرا فقط تامین اجتماعی همیشه بیاد کسری بیار مدیر عامل بی کفایت عوض کنید
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