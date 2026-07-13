معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد، از بهره برداری شهرک صنعتی ضایعات یزد تا سه ماه آینده خبر داد.


باشگاه خبرنگاران جوان ـ  آزاد معلم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد، عمده مشکلات شهرک صنعتی ضایعات یزد را تامین آب و برق و نیز تعرض جاده دسترسی این شهرک عنوان کرد و گفت: مشکل برق این مجموعه با پیگیری‌های سرمایه گذار تا سه ماه آینده حل خواهد شد تا به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی افزود: مشکلات تامین آب و تعریض جاده دسترسی نیز در دستور قرار گرفته است، هر چند این مشکلات مانعی برای بهره برداری از این شهرک محسوب نمی‌شود.

گفتنی است شهرک صنعتی ضایعات یزد به منظور انتقال مشاغل مزاحم شهری خصوصا محل جمع آوری ضایعات در پنج کیلومتری جاده یزد - دربید ساخته شده که به دلیل مشکلات هنوز بطور کامل به بهره برداری نرسیده است.

با بهره برداری از این شهرک تا سه ماه آینده محل‌های جمع آوری ضایعات در سطح شهر جمع آوری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

منبع؛ روابط عمومی فرمانداری یزد

برچسب ها: شهر صنعتی ، جمع آوری ضایعات ، استان یزد ، فرمانداری یزد
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