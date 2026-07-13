باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران با گرامیداشت ۲۲ تیر، روز فناوری اطلاعات، با ارائه گزارشی از توسعه سامانه هوشمند امداد و دولت الکترونیک در سطح استان تهران، اظهار کرد: ارتقای زیرساختهای سختافزاری و انتقال شبکه به ساختار نوین، دسترسی بیوقفه و سریع کاربران به سامانههای کمیته امداد را از طریق کامپیوتر، تبلت و موبایل در سراسر نقاط فراهم کرده است.
وی در تشریح دستاوردهای این نهاد در حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فناوری اطلاعات امروز به پیشران اصلی تحول در نظام اداری تبدیل شده است، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) با نگاهی آیندهنگر و بر اساس نتایج یازدهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیک، پس از وزارت ارتباطات، موفق به کسب جایگاه دوم هوشمندترین دستگاه اجرایی در میان ۱۶۸ سازمان کشور شده است. این موفقیت حاصل تلاشهای مستمر کارشناسان این حوزه و برنامهریزی هدفمند برای گذار از روشهای سنتی به حکمرانی دادهمحور است که منجر به افزایش بهرهوری، شفافیت در عملکرد و جلب رضایتمندی جامعه هدف شده است.طاهری جبلی با اشاره به سه محور راهبردی این نهاد در مسیر ارتقاء کیفیت خدمات، تصریح کرد: در شرایط فعلی، ارائه خدمات سریع و دقیق مستلزم توسعه زیرساختهای هوشمند و یکپارچهسازی سامانههاست. با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در پاسخگویی، تقریباً تمام خدمات حمایتی، اشتغال، توانمندسازی و تعامل با خیّران، اکنون از طریق بسترهای برخط و سامانههای هوشمند انجام میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در تشریح زیرساختهای دیجیتال این نهاد گفت: سامانه امداد هوشمند (سها)» به عنوان بستری فراگیر، فرآیند ثبت و پیگیری درخواستهای مددجویان را تسهیل کرده است. اتصال سامانه سُها به ۱۹ وبسرویس مختلف از سازمانهای مرتبط، امکان استعلام برخط و لحظهای اطلاعات را فراهم آورده که این امر دقت و سرعت در تصمیمگیریهای حمایتی را به طرز محسوسی ارتقا داده است.
وی افزود: بر اساس گزارشهای آماری از سطح ادارات اجرایی استان تهران در چهارماهه سال جاری، این تحولات فناورانه منجر به کاهش ۸۰ درصدی مراجعات حضوری در سطح ادارات کمیته امداد استان تهران شده است. در حال حاضر، بخش عظیمی از درخواستهای مددجویان، تقریبا به استثنای مواردی از جمله توزیع برخی اقلام مورد نیاز مددجویان، خدمات فرهنگی، ازدویی، آموزشی و وام که آن هم کمترین سهم در مراجعات حضوری را به خود اختصاص داده است، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و تنها از طریق سامانه سها، از مرحله ثبت تا رسیدن به نتیجه نهایی، قابل پیگیری است.
طاهری جبلی ادامه داد: همچنین بررسی روند درخواستها در چهار ماه اخیر نشان میدهد که ۹۹ درصد از کل درخواستهای ثبت شده با سرعت و دقت پردازش و نهایی شدهاند. این میزان از کارایی، گویای تعهد کمیته امداد به استفاده از ظرفیتهای فناوری برای کاهش بار اداری و تمرکز بر کیفیت خدماترسانی و حفظ کرامت نیازمندان است.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران بیان کرد: همچنین «سامانه حیات» در حوزه اشتغال و خودکفایی، با امکان نظارت دقیق بر فرآیندها و صحتسنجی مستندات، زمینه برنامهریزی هوشمند را فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به نقش فناوری در گسترش فرهنگ خیر و احسان، خاطرنشان کرد: «سامانه اکرام ایتام و محسنین» با هدف شفافسازی و سهولت در مشارکت خیران، و سامانه «سما» به منظور پرداخت کمکهای مردمی و همچنین سامانه «راه نیکان» برای تعامل حداکثری با مراکز نیکوکاری، از دیگر بازوهای قدرتمند کمیته امداد در جلب مشارکتهای مردمی هستند.