باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی جعفری، با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های ویژه اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش تردد زائران در ایام اربعین، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به مرزهای خسروی، سومار و مهران، هماهنگی‌های گسترده‌ای برای ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد زائران انجام شده است.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته بازدیدهای میدانی مشترکی با مسئولان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام و نیازها و نواقص موجود در محورهای مواصلاتی شناسایی شده است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات در دست اجرا گفت: خط‌کشی محورهای مواصلاتی، افزایش علائم و تابلوهای راهنمایی، لکه‌گیری و بهسازی مسیرها، ایمن‌سازی پل‌ها و پرتگاه‌ها، ارتقای روشنایی جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها، تعمیر و نصب جداکننده‌های فیزیکی، اصلاح شانه راه‌ها و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که برای اربعین امسال در حال اجراست.

جعفری گفت: ایجاد ایستگاه‌های خواب‌زدایی در قالب مواکب در نقاط ایمن جاده‌ها، افزایش آمادگی مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی و توسعه ظرفیت پارکینگ‌های ویژه زائران در کمربندی شرق کرمانشاه، مرز خسروی و مرز سومار نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده برای خدمات‌رسانی به زائران است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پلیس در ایام اربعین، مدیریت حمل‌ونقل زائران است، افزود: تلاش می‌کنیم با ارتقای کیفیت خدمات و بهبود وضعیت راه‌ها، زائران سفری ایمن را تجربه کنند و شاهد کاهش سوانح و تلفات جاده‌ای باشیم.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه از زائران خواست پس از بازگشت از مراسم اربعین، به دلیل خستگی ناشی از سفر، از رانندگی بدون استراحت خودداری کنند و گفت: توقف و استراحت در حاشیه و شانه راه‌ها بسیار خطرناک است، زیرا این بخش از مسیر جزئی از بدنه راه محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته برخورد خودروهای منحرف شده با خودروهای متوقف در شانه راه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر جای گذاشته است.

جعفری عنوان کرد: رانندگان باید برای استراحت تنها از مجتمع‌های خدماتی، پارکینگ‌ها و محل‌های ایمن تعیین‌شده استفاده کنند.

وی از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در طرح اربعین خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار دو فروند پهپاد ترافیکی برای پایش محورهای مواصلاتی استان و رصد تخلفات رانندگی به کار گرفته می‌شود که اقدامی مؤثر در ارتقای ایمنی سفرهای اربعین خواهد بود.