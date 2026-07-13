کاهش ۴۳ مگاواتی بار شبکه برق سیستان و بلوچستان با اجرای طرح هوشمندسازی

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسی، اظهار داشت: تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ اشتراک در بخشهای کشاورزی و اداری به سامانههای هوشمند مدیریت بار مجهز شدهاند.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی، با هوشمندسازی پنج هزار و ۵۱۵ اشتراک چاه کشاورزی و اجرای برنامه مدیریت بار در ساعات اوج مصرف، ۲۱ مگاوات از بار شبکه کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان به مدیریت بار بخش اداری اشاره کرد و افزود: با هوشمندسازی ۲ هزار و ۷۵ اشتراک این بخش، ۱۴ مگاوات از بار مصرفی استان مدیریت شد.
وی تصریح کرد: همچنین در اجرای مصوبه هیات وزیران درباره مدیریت مصرف برق دستگاههای اجرایی، تاکنون برق ۳۵۵ دستگاهی که الزامات تعیینشده را رعایت نکرده بودند، مطابق ضوابط محدود شد.
رئیسی در بخش صنعت گفت: مجموع ۸۹۶ مشترک صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی، ۸۳۱ مشترک (معادل ۹۳ درصد) به سامانههای کنترلپذیر مجهز شدهاند که مدیریت هشت مگاوات از بار مصرفی این بخش را امکانپذیر کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با قدردانی از همکاری استانداری، فرمانداریها، دستگاههای اجرایی، کشاورزان، صنایع و مشترکان این استان، اظهار داشت: در روزهایی که دمای هوا در بسیاری از مناطق استان از ۴۵ درجه سانتیگراد فراتر رفته است، هر مگاوات کاهش مصرف، علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه، از وارد شدن فشار مضاعف به تجهیزات و تاسیسات برقرسانی نیز جلوگیری میکند.
منبع توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان