سازمان اطلاعات ترکیه اعلام کرد که در یک عملیات امنیتی فرامرزی، «طالب گولر» ملقب به «عبدالسلام ترکی» و از سرکردگان داعش را دستگیر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان اطلاعات ترکیه اعلام کرد که در یک عملیات امنیتی فرامرزی، موفق به دستگیری طالب گولر، رهبر سازمان تروریستی داعش، ملقب به «عبدالسلام ترکی» شده است.

منابع امنیتی روز دوشنبه اعلام کردند که تحقیقات اطلاعاتی نشان می‌دهد که طالب گولر برادر قاسم گولر است که قبل از سال ۲۰۲۱ علاوه بر مسئولیت امور مالی در به اصطلاح «دفتر الفاروق»، سمت رئیس ادعایی «ولایت ترکیه» در داعش را نیز بر عهده داشته است.

اطلاعات ترکیه در سال ۲۰۲۱ طی عملیاتی مشابه قاسم گولر را دستگیر و به ترکیه منتقل کرده بود. این منابع افزودند که طالب گولر در ژانویه ۲۰۱۴ به طور غیرقانونی وارد خاک سوریه شد و در آنجا با هماهنگی تعدادی از سرکردگان این سازمان، به ویژه برادرش قاسم گولر، به فعالیت‌های خود در داخل این سازمان ادامه داد.

اوایل این ماه، مقامات امنیتی ترکیه در استانبول نیز ۳۹ نفر را به ظن عضویت در سازمان تروریستی داعش دستگیر و آنها را به جمع آوری کمک‌های مالی برای این سازمان متهم کردند.

منبع: آر تی