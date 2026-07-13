باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آماده‌سازی تیم ملی راگبی بانوان ایران به میزبانی استان زنجان در حال برگزاری است. این اردو که با هدف حضور قدرتمند در رقابت‌های سری یک آسیا برپا شده، فرصتی برای ارزیابی توان فنی بازیکنان و هماهنگی تیمی تحت نظر کادر فنی فراهم کرده است.

زنجان؛ میزبان سنتی و باسابقه تیم‌های ملی

زهرا قربانی، سرمربی تیم ملی راگبی بانوان ، با اشاره به روند اردو اظهار داشت: برنامه‌ریزی ما بر برگزاری چهار تا پنج اردوی آماده‌سازی استوار بود، اما به دلیل شرایط پیش‌آمده، نخستین اردو را در بهترین زمان ممکن در زنجان آغاز کردیم و تلاش می‌کنیم تا پیش از اعزام، دو مرحله اردوی دیگر نیز برگزار کنیم.

وی با تمجید از میزبانی زنجان افزود: استان زنجان پیش از این نیز میزبان تیم ملی بوده و همیشه کمک شایانی به روند آماده‌سازی ما داشته است. امکانات مناسب، زمین تمرین باکیفیت و شرایط اسکان، زنجان را به یکی از بهترین مقاصد برای اردوهای ملی تبدیل کرده است.

سرمربی تیم ملی راگبی بانوان درباره سطح مسابقات پیش‌رو تصریح کرد: ملی‌پوشان خود را برای مسابقات سری یک آسیا با حضور 12 تیم برتر قاره آماده می‌کنند. رقابت در این سطح بسیار دشوار است، اما هدف ما حفظ جایگاه و ارائه بهترین عملکرد در برابر حریفان قدرتمند آسیایی است.

قربانی همچنین به حضور یک بازیکن 18 ساله زنجانی در ترکیب تیم ملی اشاره کرد و گفت: زنجان از سال‌ها قبل در راگبی سابقه خوبی داشته و مربیان باسابقه این استان بازیکنان مستعدی را معرفی کرده‌اند. حضور این بازیکن جوان در کنار با تجربه‌ها، انگیزه مضاعفی برای ورزشکاران زنجانی ایجاد کرده است.

عسل کاکایی؛ پدیده زنجانی در مسیر رویاهای ملی

در ادامه این اردو، عسل کاکایی، تنها نماینده استان زنجان در اردوی تیم ملی بزرگسالان نیز اظهار داشت: حضور در تیم ملی برای من تجربه‌ای بسیار ارزشمند است. من به واسطه مادرم که مربی این رشته است وارد راگبی شدم و پس از مدتی به این رشته سخت اما جذاب علاقه‌مند شدم.

وی که در رشته تربیت‌بدنی تحصیل می‌کند، درباره تلاقی ورزش و تحصیل گفت: ورزش حرفه‌ای هیچ‌گاه مانعی برای تحصیل من نبوده است. در ابتدای مسیر هستم و تلاش می‌کنم با تمرینات سخت، پاسخ حمایت‌های خانواده‌ام را بدهم و باعث سربلندی زنجان و ایران در میادین بین‌المللی شوم.

کاکایی با ابراز رضایت کامل از شرایط اردو در زادگاهش خاطرنشان کرد: امکانات فراهم‌شده در زنجان ایده‌آل است و امیدوارم این میزبانی‌ها منجر به رشد بیش از پیش رشته راگبی در سطح استان شود.