باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عزتالله غلامی اظهار کرد: در پی اجرای عملیاتهای اطلاعاتمحور و هدفمند، تکاوران این یگان علاوه بر کشف ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری نیز از سوداگران مرگ کشف و ضبط کردند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، ۷ دستگاه خودرو توقیف و ۱۰ نفر متهم دستگیر شدند ضمن اینکه در یکی از درگیریهای مسلحانه، ۴ نفر از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند.
وی خاطرنشان کرد: یگانهای تکاوری یگانهای ویژه فراجا با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و حضور مقتدرانه در میدان، برخورد قاطع با قاچاقچیان، عناصر مسلح و برهمزنندگان امنیت را با جدیت ادامه خواهند داد.