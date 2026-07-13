باشگاه خبرنگاران جوان - این اطلاعیه آمده است، تمامی اتباع و مهاجرین خارجی که قصد تشرف به عتبات عالیات در ایام مراسم اربعین حسینی را دارند، موظف به ثبت‌نام در سامانه سماح و بیمه نمودن خود از طریق این سامانه هستند و در غیر اینصورت مجاز به خروج از مرز نمی‌باشند.

همچنین بمنظور انجام سفر زیارتی به کشور عراق، دریافت دفترچه سند خادم توسط اتباع مقیم از طریق دفاتر کفالت الزامی است.

ضمن اینکه با توجه به ممنوعیت صدور سند خادم در استان‌های مرزی، اتباع مقیم باید قبل از عزیمت به سفر نسبت به اخذ سند مذکور در استان محل سکونت خود اقدام کنند و بدون داشتن سند خادم (صادره در سال جاری) از حضور در مرزها اکیداً خودداری کنند.

در این اطلاعیه اعلام شد مرزهای خروجی و ورودی برای اتباع و مهاجرین خارجی شامل مرز شلمچه در استان خوزستان برای اتباع و مهاجرین خارجی مجاز مقیم کشور ، مرز چذابه در استان خوزستان برای تردد اتباع و مهاجرین خارجی غیرمقیم از کشورهای افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند است.

به علاوه مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین در استان‌های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی نیز برای تردد اتباع و مهاجرین خارجی غیرمقیم از کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه و ترکیه تعیین شده است.

ضمنا به اطلاع کلیه زائرین گرامی می‌رساند، با توجه به سیاست‌های اعلامی کشور عراق، از روز پنجشنبه مورخ ۱۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ (همزمان با شروع ماه صفر) کاپوتاژ خودروها به آن کشور ممنوع است.

اطلاع‌رسانی آخرین اخبار مرتبط با برگزاری مراسم اربعین از طریق کانال رسمی این ستاد در پیام‌رسان‌های داخلی به آدرس http://setadarbaeen_ir@ صورت می‌پذیرد.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور