مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف ۲۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در قالب ۶ مزرعه غیر مجاز استخراج رمزارز در این کلان‌شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فراتی اظهار داشت: با تلاش نیروی فراجا و اخذ حکم قضایی، در برخی مناطق شهرستان اهواز تعداد ۲۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در قالب ۶ مزرعه در مناطق کوی سادات، کوی علوی و کوی سیاحی کشف و توقیف شد.

وی افزود: هر دستگاه ماینر معادل یک کولر گازی مصرف برق دارد که باعث بروز نوسان شدید ولتاژ، اشکال فنی در تحهیزات شبکه برق، آسیب به وسایل برقی مردم و سلب آسایش و رفاه عمومی می‌شود.

فراتی تاکید کرد: استفاده غیرمجاز از این دستگاه‌ها علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشی‌های ناگهانی طولانی مدت نیز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: اولویت اول شرکت توزیع برق در شرایط فعلی، تامین آسایش و آرامش عمومی شهروندان است، بنابراین از شهروندان گرامی انتظار می‌رود در صورت مشاهده چنین مکان‌هایی بلافاصله از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش خود را ثبت و پاداش دریافت نمایند.

وی می‌گوید: شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون زیرپوشش خدمات این شرکت قرار دارند و اقدامات نظارتی و برخورد با انشعابات غیرمجاز و استخراج‌کنندگان رمزارز در همه این مناطق ادامه خواهد داشت.

فراتی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، علاوه بر تحمیل خسارت به مردم، زیرساخت‌های برق را نیز با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.

برچسب ها: دستگاه رمز ارز غیرمجاز ، مصرف برق
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