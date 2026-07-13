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اهداف آمریکایی در چند کشور منطقه زیر آتش موشک‌ها و پهپاد‌های ایران + فیلم

پاسخ نظامی ایران به حملات اخیر آمریکا با عملیاتی چندمرحله‌ای و هدف قرار گرفتن مجموعه‌ای از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه وارد مرحله تازه‌ای شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات پنج‌مرحله‌ای موشکی و پهپادی ایران، اهدافی در بحرین، کویت، عمان و اردن را دربر گرفت؛ عملیاتی که در آن مراکز فرماندهی، سامانه‌های راداری و پدافندی، مخازن سوخت، زاغه‌های موشکی و دو سکوی پرتاب هایمارس از جمله اهداف مورد حمله عنوان شده‌اند. همزمان، حملات پهپادی به مواضع آمریکا در منطقه نیز ادامه یافت و یک فروند پهپاد متخاصم آمریکایی در آسمان بندرعباس رهگیری و منهدم شد. این عملیات در ادامه تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا و در واکنش به حملات ارتش تروریست آمریکا به مناطقی از ایران انجام شد.

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