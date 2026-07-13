باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - جلسه هماهنگی برگزاری موکب شهدای گمنام سلماس در سامرا با هدف برسی مسائل مربوط به تأمین امکانات، اسکان، پشتیبانی، حمل‌ونقل، تغذیه با حضور امام جمعه سلماس، فرماندار شهرستان ،فرمانده سپاه سلماس ،مسئولان ادارات، خیرین، موکب‌داران و اعضای ستاد اربعین شهرستان در سالن جلسات فرمانداری سلماس برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را افتخاری بزرگ دانست و اظهار کرد: فرهنگ اربعین، فرهنگ ایثار، اخلاص و وحدت است و همه باید برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران حسینی تلاش کنند.

سردار میرکاظمی‌زاده فرمانده سپاه سلماس نیز با اشاره به نقش مردم و موکب‌داران در برگزاری باشکوه مراسم اربعین گفت: همکاری، همدلی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب به زائران خواهد بود و سپاه نیز در کنار سایر دستگاه‌ها از این حرکت معنوی حمایت خواهد کرد.

علی علائی فرماندار شهرستان سلماس با اشاره به اهمیت خدمت به زائران اربعین اظهار کرد: راه‌اندازی موکب شهدای گمنام شهرستان سلماس در شهر سامرا برای نخستین بار و با ابتکار فرمانداری سلماس انجام می‌شود و این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان باشد.

وی افزود: امسال باید مراسم اربعین با برنامه‌ریزی دقیق، انسجام بیشتر و کیفیتی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود و همه دستگاه‌های اجرایی، خیرین، موکب‌داران و گروه‌های مردمی باید با تمام توان در این مسیر مشارکت کنند.

فرماندار سلماس با اشاره به حضور پرشور مردم عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: مردم کشور عراق در آن مراسم سنگ تمام گذاشتند محبت، وفاداری و ارادت خود را نسبت به ملت ایران به بهترین شکل به نمایش گذاشتند، بنابراین امروز وظیفه ما این است با خدمت صادقانه به زائران حسینی، بخشی از این محبت و میزبانی شایسته را جبران کنیم.

علائی ادامه داد: موکب شهدای گمنام سلماس نباید تنها محلی برای ارائه خدمات رفاهی باشد، بلکه باید نمادی از فرهنگ، ایمان، وحدت و مهمان‌نوازی مردم شهرستان سلماس باشد تا زائران با خاطره‌ای خوش از این موکب عبور کنند.

وی همچنین بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان، مشارکت خیرین، برنامه‌ریزی منظم، تأمین امکانات مورد نیاز و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: همه مسئولان باید وظایف خود را با جدیت دنبال کنند تا این موکب به یکی از موکب‌های شاخص مسیر اربعین تبدیل شود.

شایان ذکر است پیش‌بینی شده بیش از ۳۶ هزار پرس غذای گرم پس از پخت و بسته‌بندی، طی ۱۲ روز فعالیت موکب شهدای گمنام سلماس میان زائران اربعین حسینی توزیع شود.