باشگاه خبرنگاران جوان - از ساعت ۱۲ فردا، سه شنبه ۲۳ تیرماه تا پایان روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، متقاضیان مسکن استیجاری زوجهای جوان در استانهای فارس، اردبیل و زنجان میتوانند با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
پس از ثبتنام متقاضیان سه استان قزوین، مرکزی و مازندران در مرحله اول، استانهای البرز، گیلان و خراسان جنوبی در مرحله دوم و متقاضیان گلستان، ایلام و کرمانشاه در مرحله سوم، مرحله چهارم ثبتنام طرح آشیان، طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری مصادف با ۲۳ و ۲۴ تیرماه، در استانهای استانهای فارس، اردبیل و زنجان انجام خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، ثبتنام متقاضیان طرح مسکن استیجاری، به صورت مرحلهای و استان به استان انجام خواهد شد. این اقدام در راستای پاسخ به بخشی از نیاز بازار مسکن و ساماندهی و مدیریت بازار اجاره به ویژه در کلانشهرها و مراکز استانها و با عنایت به اهمیت حمایت و توانمندسازی زوجهای جوان، وفق مصوبات شورای عالی مسکن انجام میشود.
زمانبندی مرحلهای ثبتنام متقاضیان با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری سامانه، مدیریت حجم مراجعات و فراهمسازی شرایط مناسب برای پاسخگویی مؤثر به شهروندان در نظر گرفته شده است.
شرایط لازم برای متقاضیان
الف) از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از ۵ سال نگذشته باشد.
ب) متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل آنها، فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی در ۵ سال اخیر در باشند.
ج) متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان، در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند و براساس سامانه استحقاقسنجی سازمان برنامه و بودجه حائز شرایط باشند.
د) متقاضی یا همسر ایشان دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر مرکزی مجموعه شهری محل تقاضا باشند. (برای ثبت تقاضا در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مورد تایید است.)
ه) متقاضی و همسر ایشان دارای فرم ج سبز باشند.
توضیحات تکمیلی
۱. ثبت درخواست استفاده از این طرح در سامانه صرفاً برای متقاضیانی که حائز شرایط فوقالذکر هستند، امکانپذیر است و میبایست توسط سرپرست خانوار انجام شود.
۲. ثبت درخواست متقاضی در سامانه به منزله تایید درخواست و تعهد وزارت برای تخصیص واحدهای مسکونی اجارهای موضوع این برنامه نیست و متقاضیان بعد از پالایش، تایید شرایط و اولویت بندی، وفق استعلام از سامانه استحقاقسنجی، براساس تعداد واحدهای تامین شده، مجاز به انتخاب واحدهای ارائه شده خواهند بود.
۳. اولویتبندی متقاضیان به ترتیب براساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوار (نظیر عضو معلول، سالخورده و...) و از طریق سامانه صورت خواهد پذیرفت.
۴. انعقاد قرارداد اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط انجام و فرآیند تحویل واحدهای موضوع طرح متعاقباً و به نحو مقتضی به متقاضیان واجد شرایط وفق اولویت بندی انجام شده اطلاع رسانی خواهد شد.
۵. حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری ۵ سال و مشروط به برقرار بودن شرایط احراز به صورت سالیانه است.
۶. اجارهبهای دریافتی برای زوجهای واقع در دهکهای ۱ و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهکهای ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و دهکهای ۵ و۶ معادل ۵۵ درصد اجاره بها به نرخ روز است.
۷. شرح کامل شرایط و فرآیند اجرایی در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن در دسترس قرار خواهد گرفت.
مراحل ثبتنام در سامانه
مراحل ثبتنام متقاضیان طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان، در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به گونهای طراحی شده است که شرایط فرد متقاضی به صورت مرحله به مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که فرد یکی از شروط اصلی تعیین شده برای قرار گرفتن در فهرست متقاضیان واجدشرایط را نداشته باشد، به صورت سیستمی، قادر به ورود به مرحله بعد نخواهد بود.
براین اساس، متقاضی باید برای ثبت درخواست خود، چهار مرحله به شرح زیر را در سامانه طی کند:
مرحله اول: مشاهده و قبول ضوابط و مقررات
مرحله دوم: استعلامات شامل بررسی وضعیت فرم ج - مالکیت - تاریخ ازدواج - وضعیت تاهل - سببی و نسبی
مرحله سوم: انتخاب شهر بر اساس شرایط و ضوابط از شهرهای مجاز
مرحله چهارم: پیش نمایش اطلاعات و تایید و ثبت نهایی
زمانبندی اجرای طرح؛ از ثبتنام تا تحویل واحد
زمانبندی پیشبینی شده برای اجرای طرح، پس از مرحله ثبتنام متقاضی تا تحویل واحد استیجاری به شرح زیر است:
مرحله چهارم ثبتنام مسکن استیجاری زوجهای جوان/ فراخوان متقاضیان فارس، اردبیل و زنجان
متقاضیان ثبتنام در طرح تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان (طرح آشیان)، میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کنند.