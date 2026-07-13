باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنتون کازانتسف، چشم‌پزشک در روسیه، هشدار داد که استفاده از عینک آفتابی تیره بدون فیلتر UV و عدم محافظت از چشم‌ها هنگام شنا در آب‌های آزاد می‌تواند به بینایی شما آسیب برساند.

کازانتسف در مصاحبه‌ای با Lenta.ru توضیح داد که یکی از بزرگترین اشتباهات، استفاده از عینک آفتابی تیره و ارزان قیمت است که فیلتر UV ندارند. در این حالت، مردمک چشم گشاد می‌شود و اجازه می‌دهد اشعه مضر بیشتری نسبت به زمانی که اصلاً عینک آفتابی نمی‌زنید، وارد شود.

این پزشک توصیه کرد که عینک آفتابی با برچسب UV۴۰۰ یا "محافظت ۱۰۰٪ در برابر اشعه UV" انتخاب کنید و حتی در روز‌های ابری نیز از آنها استفاده کنید.

یکی دیگر از اشتباهات، نشستن طولانی مدت زیر کولر گازی است. از آنجا که تهویه مطبوع هوا را خشک می‌کند، لایه اشک سریع‌تر از اینکه چشم بتواند آن را دوباره پر کند، تبخیر می‌شود و منجر به سندرم خشکی چشم می‌شود. در این حالت، استفاده از مرطوب‌کننده و اشک مصنوعی در صورت نیاز توصیه می‌شود.

سومین عادت مضر، شنا در آب‌های آزاد بدون محافظ چشم است. اگر آب آلوده به باکتری یا قارچ وارد چشم شود، می‌تواند باعث ورم ملتحمه یا کراتیت شود.

اشتباه چهارم، مالیدن چشم‌ها با دست‌های آلوده است که می‌تواند منجر به ورم ملتحمه باکتریایی شود.

اشتباه پنجم، قرار گرفتن بیش از حد در معرض گرما و نور خورشید است، زیرا این امر می‌تواند ویسکوزیته اشک را افزایش داده و در نتیجه جریان خون به چشم را کاهش دهد. تغییرات شدید دما نیز می‌تواند مضر باشد، زیرا ممکن است باعث حملات گلوکوم یا فشار شدید بر فرآیند سازگاری بینایی شود.

علاوه بر این، پزشکان برای بهبود سلامت چشم، مصرف بیش از حد هویج یا بلوبری را توصیه نمی‌کنند، زیرا مصرف بیش از حد کاروتنوئید‌ها می‌تواند منجر به کاروتنمی شود، وضعیتی که باعث زرد شدن پوست و سفیدی چشم می‌شود. کازانتسف تأکید کرد که این غذا‌ها در واقع به پشتیبانی از فرآیند‌های متابولیک در شبکیه کمک می‌کنند، اما درمانی برای همه بیماری‌های چشمی نیستند.

منبع: روسیا الیوم