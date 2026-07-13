یک فوق تخصص غدد گفت: با مصرف کورتون و استعمال دخانیات میزان بروز بیماری پوکی استخوان در افراد بیشتر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- بشری رضوان خواه فوق تخصص غدد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بروز بیماری پوکی استخوان در ایران مانند دنیا است و با افزایش سن بیماری پوکی استخوان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: افرادی داروهای کورتون مصرف می کنند یا استعمال دخانیات دارند بیشتر در معرض ابتلا به کاهش تراکم استخوان یا همان عارضه پوکی استخوان خواهند شد.

رضوان خواه تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که کمبود ویتامین دی و کلسیم در ابتلا به بیماری پوکی استخوان تاثیر مستقیمی دارد و افراد باید در روز ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم یا دو واحد لبنیات مصرف کنند.

این متخصص غدد بیان کرد: بیماری پوکی استخوان بیشتر در زنان یائسه و مردان بالای ۵۰ سال رخ می دهد و در بین افرادی که سابقه خانوادگی شکستگی استخوان در خانواده مادر داشته بیشتر از افراد عادی بروز پیدا می کند.

وی ادامه داد: به طور کلی بیماری پوکی استخوان بدون علامت و نشانه خاصی است و این عارضه در هنگام بروز شکستگی اسکلتی خود را نشان می دهد.