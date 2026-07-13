مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: آتش سوزی بازار کفاشان تبریز به کمک تیم های عملیاتی آتش نشانی مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جانفشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: در این حادثه آتش سوزی ژنراتور برق در بالکن موجب سرایت و گسترش حریق به کارتن کفش انباشته شده در بالکن مغازه شد که با اقدامات اولیه شهروندان و استفاده از کپسول‌های اطفاء حریق از گسترش آن پیشگیری شد و تیم‌های عملیاتی آتش نشانی نیز با اجرای عملیات اطفائی موفق به مهار و اطفاء کامل این آتش سوزی شدند.

وی از شهروندان خواست: اصول ایمنی را رعایت کنند و با نحوه استفاده از کپسول‌های اطفاء حریق آشنایی کافی داشته باشند تا در لحظات اولیه بروز حادثه بتوانند به مهار و کنترل آتش سوزی اقدام کنند.