باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید مجتبی حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در عراق، با اعطای هدایای از قائد شهید امت از نوجوان اهل شهر «تلعفر» تجلیل کرد؛ نوجوانی که با صحنه‌هایی تکان‌دهنده از ارادت بی‌حد خود به رهبر شهید انقلاب، توجه جهانیان را در روز‌های تشییع تاریخی امام خامنه‌ای در عراق به خود جلب کرده بود.

مرسوم است دوستداران امام شهید من باب التیام خاطر از فراق یار و اشتیاق خودجوش خلعت و شال یا چفیه‌ای را برای تبرک روی ابدان شهدا می‌کشند در روز‌های حضور اقوام، عشیره‌ها و مسئولین دینی و اجرایی کشور عراق در آیین‌های وداع، تشییع و بزرگداشت رهبر شهید جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری، ولایت‌مداری و ارادت را به نمایش گذاشتند، این نوجوان تردد خودروی حامل پیکر مطهر رهبر انقلاب، آن هنگام که دست خود را خالی از هر حمایل پارچه‌ای دید با انداختن پیراهنی که بر تن داشت و در ادامه با دویدن به سوی مرکب آقای شهید ایران، تلاش داشت به بیان خودش تا از نزدیک از سید تیمن یابد.

تصاویر ثبت شده از این اهتمام خودجوش در کمترین زمان ممکن در سطح وسیعی به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت و سند دیگری از پیوند عمیق و فراجغرافیایی ملت‌های منطقه و جایگاه معنوی رهبر شهید در کشور دوست و همسایه عراق داشت.

این تقدیر، تنها تشکر از یک نوجوان نبود. آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلاممی، با این اقدام نشان دادند که همانند پدر شهیدشان، به نوجوانان توجه و اعتقاد ویژه دارند.

از ابتدای شروع جنگ سوم تحمیلی از بذل زیورآلات زنان بصره گرفته تا آن کودکی عراقی در بغداد که با تقدیم ارزشمندترین دارایی خود یعنی «دوچرخه‌اش»، کرامت و عشق خود را به ملت ایران ارزانی بخشد تا به امروز که شاهد اشک‌ریختن ژنرال عالی تشریفات ارتش عراق حین ورود هواپیمای حامل پیکر امام شهید به نجف اشرف یا احترام دیگر نظامیان کارکشته در احترام نظامی به ساحت مقام سید الشهدای مقاومت همه و همه از علقه علی‌الابد مردم ایران و عراق در ادوار تاریخی حکایت دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی