باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تنگه هرمز؛ برگ برنده ایران در برابر نقض تعهدات آمریکا + فیلم

پایبند نبودن آمریکا به تعهدات، تنگه هرمز را به مهم‌ترین اهرم فشار ایران در برابر واشنگتن تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تداوم نقض تعهدات از سوی آمریکا، اجرای تعهدات متقابل ایران را متوقف کرده و معادلات تنگه هرمز را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. ایران تأکید دارد تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود بازنگردد، هیچ تغییری در وضعیت این آبراه راهبردی ایجاد نخواهد شد و هرگونه اقدام خارج از چارچوب توافق، تنها روند بازگشایی آن را با تأخیر بیشتری مواجه می‌کند.

همزمان، گزارش‌ها از کاهش چشمگیر تردد شناور‌ها در تنگه هرمز حکایت دارد؛ موضوعی که نتیجه بی‌توجهی آمریکا به تعهدات و تلاش برای تحمیل ترتیباتی خارج از توافق است. در همین حال، ایران تأکید کرده امنیت و مدیریت این آبراه راهبردی در چارچوب منافع ملی کشور دنبال خواهد شد و هرگونه مداخله خارجی با پاسخ متناسب روبه‌رو می‌شود.

مطالب مرتبط
تنگه هرمز؛ برگ برنده ایران در برابر نقض تعهدات آمریکا + فیلم
young journalists club

اهداف آمریکایی در چند کشور منطقه زیر آتش موشک‌ها و پهپاد‌های ایران + فیلم

تنگه هرمز؛ برگ برنده ایران در برابر نقض تعهدات آمریکا + فیلم
young journalists club

تصاویر عملیات برخورد پاسداران سپاه با ناوهای جنگی آمریکا و توقیف نفتکش

تنگه هرمز؛ برگ برنده ایران در برابر نقض تعهدات آمریکا + فیلم
young journalists club

واکنش‌ها به عملیات «بشارت فتح» و حمله به پایگاه آمریکایی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بازی با اعداد، ترفند شبکه‌های معاند + فیلم
۶۵۹

بازی با اعداد، ترفند شبکه‌های معاند + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha