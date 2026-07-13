تنگه هرمز؛ برگ برنده ایران در برابر نقض تعهدات آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تداوم نقض تعهدات از سوی آمریکا، اجرای تعهدات متقابل ایران را متوقف کرده و معادلات تنگه هرمز را وارد مرحلهای تازه کرده است. ایران تأکید دارد تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود بازنگردد، هیچ تغییری در وضعیت این آبراه راهبردی ایجاد نخواهد شد و هرگونه اقدام خارج از چارچوب توافق، تنها روند بازگشایی آن را با تأخیر بیشتری مواجه میکند.
همزمان، گزارشها از کاهش چشمگیر تردد شناورها در تنگه هرمز حکایت دارد؛ موضوعی که نتیجه بیتوجهی آمریکا به تعهدات و تلاش برای تحمیل ترتیباتی خارج از توافق است. در همین حال، ایران تأکید کرده امنیت و مدیریت این آبراه راهبردی در چارچوب منافع ملی کشور دنبال خواهد شد و هرگونه مداخله خارجی با پاسخ متناسب روبهرو میشود.