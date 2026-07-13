تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران موفق شد در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان ژاپن را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی والیبال نشسته مردان در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۳ بر ۰ به پیروزی رسید.
تیم کشورمان در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۴، در ست دوم ۲۵ بر ۱۶ و در ست سوم ۲۵ بر ۷ بازی را بردند تا بدون باخت از مرحله گروهی راهی مرحله حذفی شوند.
ملی پوشان ایران فردا در مرحله حذفی برابر تیم کرواسی قرار میگیرند.
شاگردان هادی رضایی که ۸ قهرمانی، یک نایب قهرمانی و ۲ مقام سومی را در پرونده دارند و عنوان رکورددار این رقابتها را یدک میکشند، به دنبال کسب نهمین قهرمانی خود در این رقابتها هستند.
گفتنی است مسابقات قهرمانی جهان از ۱۹ تیر ماه آغاز شده است و تیمهای برتر این دوره از رقابتها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب خواهند کرد.