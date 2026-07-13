رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: تشییع رهبر شهید در ایران و عراق از شلیک موشک‌ها هم کوبنده‌تر بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری‌ نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌ ‌با اشاره به تشییع باشکوه و کم‌نظیر پیکر رهبر شهید در ایران و عراق‌ اظهار داشت: عظمت، شکوه و شور حماسی ملت‌های ایران و عراق در بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، ضربه‌ای به‌مراتب کوبنده‌تر و عمیق‌تر از شلیک موشک‌ها بر پیکره جبهه استکبار وارد کرد و سران دشمن را در برابر این نمایش بی‌نظیر از اقتدار مردمی، دچار درماندگی و استیصال ساخت.

وی افزود: این حضور میلیونی، پیام روشنی از استمرار راه انقلاب، انسجام جبهه مقاومت و وفاداری ملت‌های آزاده به آرمان‌های اسلام و انقلاب بود؛ پیامی که همه محاسبات دشمنان را بر هم زد و بار دیگر سرمایه عظیم مردمی انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مواضع اخیر مقامات آمریکایی تصریح کرد: سران کاخ سفید و متحدانشان، با وجود آگاهی از واقعیت‌های میدانی، همچنان گرفتار خطای محاسباتی و توهم ناشی از جنگ شناختی هستند و با صدور بیانیه‌ها و انتشار توئیت‌های بی‌پایه و خلاف واقع، تلاش می‌کنند حقیقت آشکار این حضور تاریخی و شکست راهبردهای خود را کتمان کنند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: دشمنان، به‌ویژه ترامپ، باید از این واقعیت بزرگ درس بگیرند و بدانند ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر هرگونه تهدید، فشار و زیاده‌خواهی، با تمام توان، هوشیاری و اقتدار ایستاده‌اند و دوران محاسبات غلط، تهدید و مماشات به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید نشان داد پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه مستحکم‌تر از گذشته ادامه دارد و این سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه برای عبور از توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

منبع تسنیم 

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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