سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) گفت: مسئولیت همه ناامنی‌ها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه آمریکا و کشور‌هایی است که با ارتش جنایتکار آن کشور، همکاری می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) گفت: ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفت‌کش و تجاری را به‌طور جدی به مخاطره انداخته است و متأسفانه همکاری برخی کشور‌های منطقه نیز موجب شده، خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه، افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد:

وی ادامه داد: پیرو هشدار‌های قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.

وی گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروی مسلح با شدت برخورد می‌نمایند و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعا می‌باشد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) ادامه داد: به سران کشور‌های منطقه، هشدار داده می‌شود که هرگونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور، به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه شعله‌های آتش جنگ، دامن تمام کشور‌های منطقه را فرا خواهد گرفت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) گفت: مسئولیت همه ناامنی‌ها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه آمریکا و کشور‌هایی می‌باشد که با ارتش جنایتکار آن کشور، همکاری می‌کنند.

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۴۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
به شما سربازان وطن ایمان داریم..حرف=با عمل
۱۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۲۱:۴۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
تا مسیر جایگزین تنگه هرمز توسط دبی ساخته نشده هر کاری قراره برای پیشگیری بکنید که پس از اون دیگه هیچ ابزار فشاری نداریم
۳
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۱:۱۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درودبرنیروهای خدوم مسلح جمهوری اسلامی ایران این دشمن خبیث خونخواررابه سزای اعمالش برسانید
۹
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۰:۳۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
غربگدایان از چهره شما خیلی می‌ترسند.
۱۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خسته نباشید سعی کنید آمریکای جنایکاررا از منطقه فراری دهید
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
دمت گرم
۱۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
احسنت
۹
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
تکلیفو یه بار مشخص کنید
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
زندگی مردم تباه کردید
۲۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
تنها راه فروش مردمی نفت و واردات بدون تعرفه تجهیزات راه و کشنده و انتقال نفت و کالا است حتی مشکلات دارو و کالای اساسی فقط با گسترش دیپلماسی نفتی و با کمک همسایگان پاکستان و افغانستان و هند و چین و روسیه است زودتر کشور های منطقه را در مزایای نفت سهیم کنید و دلار و یورو را از سیستم مالی نفت ایران خارج کنید
۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۲۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
سلام
در صورت امکان ناوهای جنگی امریکا رو به هر شکلی بزنیم . باید وحشتناک شویم .
۲۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بس کنید دیگه
مردم خسته شدن
تا کی سایه جنگ!
۱۷
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
در پناه خدا و سایه امن امام زمان عج تن درست و سلامت باشید. لطفا سایت های فریب زیادی درست کنبد
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل
۶
۵
پاسخ دادن
۱۲
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