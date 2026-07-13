باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) گفت: ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفت‌کش و تجاری را به‌طور جدی به مخاطره انداخته است و متأسفانه همکاری برخی کشور‌های منطقه نیز موجب شده، خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه، افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد:

وی ادامه داد: پیرو هشدار‌های قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.

وی گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروی مسلح با شدت برخورد می‌نمایند و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعا می‌باشد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) ادامه داد: به سران کشور‌های منطقه، هشدار داده می‌شود که هرگونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور، به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه شعله‌های آتش جنگ، دامن تمام کشور‌های منطقه را فرا خواهد گرفت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) گفت: مسئولیت همه ناامنی‌ها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه آمریکا و کشور‌هایی می‌باشد که با ارتش جنایتکار آن کشور، همکاری می‌کنند.